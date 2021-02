Fahrzeugtür bringt Radlerin zu Fall

Eine 57-Jährige musste am Montagnachmittag gegen 14 Uhr abrupt ihre Fahrt unterbrechen, da ein 59-jähriger Fahrzeugführer sein Fahrzeug in der Seehalde in Nonnenhorn abstellte und, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Fahrertüre öffnete. Just in diesem Moment wollte die Radfahrerin aus Wasserburg am Fahrzeug vorbeifahren, prallte dann aber in die geöffnete Fahrzeugtür. Dabei kam sie zu laut Polizei Fall und verletzte sich erheblich am Kopf, Hüfte und Ellenbogen. Sie kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lindau. Sie trug keinen Fahrradhelm.