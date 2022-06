Fahrradunfälle häufen sich

Momentan verzeichnet die Polizei Lindau eine starke Häufung von Fahrradunfällen im gesamten Dienstbereich. Gerade während der Pfingstferien steigen die Zahlen der Fahrradunfälle stark an. Die meisten Unfälle passieren laut Polizei durch Fahrstreifenwechsel und Überwindung von Randsteinen, außerdem durch Vorfahrtsverletzungen, nicht ausreichenden Sicherheitsabstand, zu hohe Geschwindigkeit und auch teilweise wegen Überlastung des Radfahrers oder Ortsunkenntnis. Betrunkene Radfahrer machen auch einen Großteil der Verunfallten aus.

Ein Unfall ereignete sich auch am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr in Nonnenhorn. Ein 54-jähriger Rennradfahrer befuhr die Seestraße. Ein vor ihm fahrendes Auto musste verkehrsbedingt anhalten, dies bemerkte der Radler wegen zu geringen Abstands zu spät, bremste daher zu fest und kam zu Sturz. Der Radler trug einen Helm, der laut Polizei schwerere Verletzungen verhinderte. Der Mann kam zur Versorgung seiner Verletzungen in das Krankenhaus Lindau.