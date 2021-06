Fahrradträger beschädigt

Ein 57-jähriger Mann aus Iserlohn hat am Mittwoch gegen 14 Uhr sein Auto an der Uferstraße in Nonnenhorn abgestellt und wollte von dort eine Radtour starten. An dem Auto war ein Fahrradträger angebracht. Als der Mann gegen 18 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein bisher unbekannter Verursacher gegen den Radträger gefahren ist und diesen erheblich beschädigt hatte. Der Verursacher hatte sich jedoch nicht gemeldet. Er zeigte die Unfallflucht bei der Polizei an. Der entstandene Schaden am Auto und Fahrradträger wurde mit 500 Euro angegeben.