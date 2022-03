Drogenfund in Nonnenhorn

Am Mittwochvormittag ist die Polizei Lindau zu einem Familienstreit nach Nonnenhorn gerufen worden. Bei Eintreffen war bereits wieder Ruhe eingekehrt. Allerdings ergaben sich für die Beamten Hinweise darauf, dass in der Wohnung Rauschgift konsumiert wurde. Bei dem bereits einschlägig bekannten 46-jährigen Mann fanden sie diverse Kleinmengen an verschiedenen Rauschgiftarten. Da der Mann aber in Nonnenhorn nur zu Besuch war, durchsuchten Beamte auch seine Wohnung in Kempten. Auch dort fanden sie weiteres Rauschgift.