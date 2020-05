Diebstahl von einem Segelboot von einem Grundstück in der Uferstraße in Nonnenhorn: Von dem Trailer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine sogenannte Persenning, ein wasserfeste Abdeckung des Boots, gestohlen worden. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 150 Euro.