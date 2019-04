Die Schäffler-Bühne steht

Den strahlenden Sonnenschein am Karsamstag haben die Nonnenhorner Schäffler genutzt, um ihre Bühne mitten im See am Nonnenhorner Landungssteg aufzubauen. Damit sind nun alle Vorbereitungen für den Schäfflertanz am kommenden Wochenende getroffen. Das große Schäfflerwochenende in Nonnenhorn beginnt am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr mit Aufführungen der Reifenschwinger und Küfer in den Nonnenhorner Gaststätten. Am Samstag, 27. April, ist um 17 Uhr die öffentliche Generalprobe der Schäffler auf der Bühne im See, bevor ab 18.30 Uhr die Eschbach-Buam im Festzelt spielen. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst am Bodensee, um 14 Uhr startet dann die Hauptaufführung der Schäffler. Der Eintritt für Samstag und Sonntag beträgt zusammen fünf Euro. Foto: Susi Donner