Die Gäste sind zufrieden: „Zwei Drittel nutzen die Leistungen“

In Nonnenhorn kommt die Echt-Bodensee-Card (EBC) gut an. Allerdings wird es zumindest in den kommenden beiden Jahren die elektronische Chipkarte nicht geben. Und danach hat sie sich vielleicht sogar erübrigt. Das machte der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Bodensee-Tourismus GmbH (DBT), Enrico Heß, klar, der dem Nonnenhorner Gemeinderat über den aktuellen Stand der Gästekarte berichtete.

„Ich habe uneingeschränkt positive Rückmeldungen von den Gästen bekommen. Für die machen wir es ja. Und die Vermieter waren offen“, fasste Bürgermeister Rainer Krauß das knappe erste Jahr mit der EBC in der jüngsten Gemeinderatssitzung zusammen und schloss: „Von daher haben wir mit der Entscheidung alles richtig gemacht.“

Zustimmung bekam der Bürgermeister von den Räten, von denen einige berichteten, dass sich kein Gast über die vergleichsweise hohe Kurtaxe beschwert habe, vielmehr hätten die Gäste die Vorteile begrüßt. Gleichzeitig beklagten sie es jedoch, dass die Medien lediglich über die negativen Aspekte der geplanten elektronischen Chipkarte berichtet hätten und nicht über die Vorteile der Gästekarte, sagte Krauß. Dabei habe die Gästekarte eine ganz neue Dynamik ins Gästeverhalten gebracht, fand jedenfalls Ratsmitglied Roland Hornstein, der beschrieb, wie er beobachtet habe, dass die Gäste beispielsweise abends spontan und nur mal kurz auf ein Eis, nach Lindau fahren würden. Denn neben vergünstigten Eintritten für viele verschiedene Ausflugsziele und Freizeitangebote liegt der größte Vorteil der EBC darin, dass die Gäste kostenlos mit Bus und Bahn im Gebiet des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo) fahren.

„Zwei Drittel der Gäste nutzen die Leistungen“, wusste Enrico Heß aus einer Befragung, die die DBT in Auftrag geben hat. Ohne zu konkretisieren, wie viele Gäste die EBC nutzen, um kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, freute er sich, dass die Karte den erhofften Nachhaltigkeitsaspekt fördere und die Straßen entlaste. Zudem gab er zu bedenken, dass immer mehr junge Leute kein Auto besäßen und eine Gästekarte wie die EBC daher für diese Gästegruppe eine Region als Reiseziel besonders reizvoll werden ließen.

Darüber hinaus betonte er, dass nicht die DBT die EBC finanziere. „Die Refinanzierung geht über die Kurtaxe. Davon gehen 75 Prozent in den Nahverkehr und 25 Prozent an die DBT“, erklärte er. Heß ist seit 2015 Geschäftsführer der DBT und war maßgeblich an der Einführung der neuen Gästekarte beteiligt. Jetzt kehrt er allerdings aus familiären Gründen in seine thüringische Heimat zurück. Seinen Posten übernimmt die bisherige Leiterin der Tourist-Information in Immenstaad, Ingrid Stegmann. Immenstaad hatte sich erst vor kurzem dafür entschieden die EBC bei sich einzuführen. Wie Krauß die Gemeinderäte informierte, habe jetzt, neben Heiligenberg und Frickingen, auch Hagnau seine Teilnahme ab 2019 angekündigt. „Für mich ist das ein Signal dafür, dass die EBC kein Rohrkrepierer ist“, sagte Krauß.

Nach dem turbulenten Start 2017 und dem Umstieg von der Chipkarte auf die Papierversion wollte Ratsmitglied Claus Bihl von Heß wissen, ob die elektronische Karte nun abgeschrieben sei. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Chipkarte in den nächsten zwei Jahren kommt“, antwortete Heß und erklärte, dass die DBT zunächst ihre Schwerpunkte darauf legen wolle noch mehr Städte und Gemeinden als die derzeit neun beteiligten von der Gästekarte zu überzeugen, bevor sie sich wieder der Einführung der Plastikversion widmen wolle. Aber: „An den Zielen, die mit der Chip-Karte verbunden waren, bleiben wir dran.“ Ob danach die elektronische Karte überhaupt noch notwendig sei, stellte Heß in Frage. „Möglicherweise ist dann die Chipkarte gar nicht mehr notwendig, weil es bis dahin andere technische Möglichkeiten gibt“, sagte er und hielt es für denkbar, dass die heute schon vorhandene und die EBC-Karte ergänzende App die Funktionen der Karte übernehmen könne.