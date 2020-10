Die beiden Lindauer Kleinbrenner Conni Gierer und Jürgen Spieler gehören zu den zehn besten in Bayern

Beste Zutaten, jede Menge Muße, noch mehr Fingerspitzengefühl, eine gute Nase und obendrein eine Riesenportion Leidenschaft – das ist das Erfolgsrezept für ausgezeichnete Edelbrände. Zumindest jenes, das Conni Gierer und Jürgen Spieler den Bayerischen Staatsehrenreis eingebracht hat. Mit dieser besonderen Auszeichnung gehören die beiden Lindauer Kleinbrenner zu den zehn besten Brennern in ganz Bayern.

„Klar, dass man sich freut“, beteuert Jürgen Spieler. Während es für den Kleinbrenner aus Heimenkirch das erste Mal ist, dass er den Staatsehrenpreis verliehen bekommen hat, ist Conni Gierer schon einmal vor zwei Jahren damit ausgezeichnet worden. Was die Brennerin aus Nonnenhorn natürlich ganz besonders freut. „Brennen macht Spaß, und wenn man geehrt wird, macht es noch mehr Spaß“, sagt sie und ergänzt: „Man weiß ja schon, dass man was Gutes macht, und wenn dann eine Jury das anerkennt, dann ist das schon was Besonderes.“

Die beiden haben erst vor wenigen Tagen ihre Medaillen samt Urkunden von Michaela Kaniber überreicht bekommen. Dazu hatte Landwirtschaftsministerin die beiden Lindauer Kleinbrenner zusammen mit acht weiteren Preisträgern aus anderen Teilen Bayerns zu sich nach München ins Ministerium eingeladen. „Es war eine typische Corona-Veranstaltung“, erzählt Conni Gierer und zuckt lachend die Schultern. „Die Ministerin sagte, wir hätten es ja eigentlich viel schöner verdient.“

„Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß“, versichert Jürgen Spieler. Die Kleinbrenner, die eine vom See, der andere von der Höh´, sind alte Bekannte. Beide engagieren sich seit vielen Jahren im Lindauer Kleinbrennerverband. Jürgen Spieler als Vorsitzender und Conni Gierer als Schriftführerin. „Außerdem kommen wir öfter mal zusammen und probieren und besprechen die Erzeugnisse vom anderen und sagen uns dann auch die Wahrheit“, erzählt Jürgen Spieler. Klar, dass sie dann auch mal gemeinsam Neues ausprobieren. Seit der Abschaffung des deutschen Branntweinmonopols ist so einiges möglich. Wie etwa ihr erster Whisky, der seit zwei Jahren in Holzfässern reift. Mit diesem Projekt, bei dem noch weitere Kollegen beteiligt sind, wollen sie kommenden März an die Öffentlichkeit gehen. „Und da ist so ein Preis schon mal eine gute Werbung“, glaubt Jürgen Spieler.

Der 51-jährige Landwirt hat die Brennerei von seinem Vater geerbt und der wiederum hat sie von dessen Vater. „Seit 1930 wird hier auf dem Hof gebrannt“, betont er und erzählt, dass früher die Brennerei noch im Keller gewesen sei. „Das war eine Winterarbeit, damit das Haus warm war.“ Seit Jürgen Spieler den elterlichen Betrieb 2011 übernommen hat, ist er es, der brennt. Und das auch längst nicht mehr nur im Winter und auch nicht mehr im Keller, sondern in einem Nebengebäude des Hofes, das er zur schicken Brennerei, samt Verkostungs- und Verkaufsraum, ausgebaut hat.

Allerdings brauchte es etwas Zeit, bis er seine Leidenschaft für Brennen entdeckte. „Als ich meine Landwirtschaftslehre gemacht habe, da hatte ich keine Lust dazu. Da wollte ich lieber mit den großen Maschinen fahren.“ Sein „Brennen fürs Brennen“, wie er es selbst schmunzelnd nennt, entflammte erst, nachdem der Vater ihn mit zur Argrarhochschule Hohenheim mitgenommen hatte. „Da ist bei mir die Klappe hoch gegangen.“ Seitdem macht er beides. Brennen und große Maschinen fahren.

Denn anders als bei seiner Kollegin liegt der Haupterwerb des Landwirtes aus Heimenkirch nicht im Obst. Stattdessen baut er Mais an, den er an Milchviehbetriebe und Biogasanlagen verkauft. Seine Obstplantagen, die er einzig und allein gepachtet hat, um zum Brennen eigenes Obst zu haben, liegen jedoch am See. „Wir sind hier in Heimenkirch auf 700 Metern. Da ist das Klima zu rau für Birnen und Äpfel.“

Und außerdem, so ist er überzeugt, lässt sich ausschließlich nur aus Qualität auch Qualität erzeugen: „Wenn man was Gutes rein tut, kommt auch was Gutes raus.“ Das gelte nicht nur für das Obst, sondern auch für die Verarbeitung. So verwende er ausschließlich handgepflückte und handverlesene Früchte, damit keine bitteren Blätter den Geschmack verfälschen. Dass die dann auch sauber sein müssen, versteht sich von selbst. „Nur sauberes Obst gibt sauberes Destillat.“ Eine Sorgfalt, die wichtig ist, denn „wir wollen dem Kunden ja keinen Alkohol verkaufen, sondern das Aroma der Frucht“.

Wie er, machte auch Conni Gierer eine Somelierausbildung. Damit war die 41-Jährige übrigens die erste Frau im Lindauer Kleinbrennerverband. Und das, obwohl sie, wie sie selbst sagt, vor über 20 Jahren in den Obsthof ihres Mannes „nur“ eingeheiratet hat. Dort habe sie zwar schon immer und zusammen mit dem Schwiegervater gebrannt, aber, „mit der Ausbildung ist bei mir der Knoten erst aufgegangen. Seitdem weiß ich, was ich tue.“ Und seitdem ist sie es, die auf dem Obsthof Gierer brennt.

Dass diese Ausbildung der tatsächliche Knackpunkt für ihren Erfolg ist, darin sind sich Conni Gierer und Jürgen Spieler einig. Denn für einen ausgezeichneten Edelbrand brauche es nicht nur erstklassiges Obst, sondern auch eine geschulte Nase. „Und Leidenschaft. Brennen ist Leidenschaft“, betont Jürgen Spieler. „Muße braucht man auch dazu. Denn Brennen ist eine langsame Arbeit, bei der man geduldig sein muss“, ergänzt Conni Gierer und erklärt, dass der gesamte Brennvorgang rund drei Stunden daure. Um einen besonders guten Brand zu erzeugen sei es wichtig beim Brennvorgang dabei zu bleiben, ist Jürgen Spieler überzeugt. Gelte es doch den Mittellauf, also dem, was am Ende verkauft wird, durch ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Nachlauf zu dem zu machen, was einen guten Brand letztendlich ausmacht. „Dazu ist immer wieder riechen und probieren wichtig.“ „Und Fingerspitzengefühl. Mittellauf bedeutet Fingerspitzengefühl. Das ist das, was ein guter Brenner haben muss“, sagt Conni und Jürgen Spieler wiederholt: „Aber das wichtigste ist immer noch die Leidenschaft.“

Den Staatsehrenpreis in Gold hat der Obsthof Gierer aus Nonnenhorn für seinen Gin, den im Fass gereiften Williams und die im Fass gereifte Zwetschge bekommen. Für den im Fass gereiften Apfelbrand gab es Silber.

Jürgen Spieler aus Heimenkirch erhielt Gold für seinen Obstbrand aus Äpfeln und Birnen, seinen Sauerkirschbrand, dem Vogelbeerenbrand sowie dem Meckatzer-Bock-Bier-Brand.

Der Preis

Der Bayerische Staatsehrenpreis wird alle zwei Jahre im Rahmen der Bayerischen Obstbrandprämierung verliehen. Dabei wurden heuer die zehn besten Brenner auf der Grundlage von 610 Produktproben ermittelt, die eine Expertenjury nach wissenschaftlichen Kriterien analytisch und sensorisch geprüft und bewertet hat. Das Angebot richtet sich an die Mitglieder der drei bayerischen Kleinbrennerverbände der Regionen Franken, Lindau und Südostbayern. (lz)