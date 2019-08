Es war wieder Winzerfest in Nonnenhorn, und die Glückseligkeit – und natürlich auch die Weinseligkeit – kannten zwei Tage lang keine Grenzen. Von der ersten sonnigen Minute des Festes am späten Freitagnachmittag bis zum Ausklang in der folgenden Samstagnacht ist das so geblieben.

Außerordentlich viele Menschen – niemand hat sie gezählt, niemand kann sie zählen – bevölkerten die Uferanlage. Die vorbereiteten Stühle und Bänke an Tischen unter lauschigen Bäumen reichten schon nach der ersten Stunde nicht mehr aus. Decken, Steine, Mauern und Holzstämme dienten als Sitzgelegenheit. Viele Besucher hatten den Winzern deren Weinkisten gemopst und als Hocker und Tische auf die Landungsbrücke gestellt. Die Stimmung war ausgelassen und urgemütlich. „Wir sind vom Lindauer Bahnhof aus hergelaufen, das machen wir jedes Jahr so“, erklärten Stefan Schuster, Manuela Werner, Conny Lingg und Daniela Popp-Eger aus Lindenberg, die gemeinsam mit ihren Partnern und Freunden an einem der Tische direkt am Ufer im Sonnenuntergang saßen, und sich fröhlich durch die jungen Weine der Winzer vom bayerischen Bodensee probierten und das Winzerfest als eines der schönsten Feste der Region lobten.

Wenige Meter weiter feierten Sonja und Robert Schmid aus Giengen an der Brenz in einer ganzen Horde aus lachenden Freunden. Die beiden waren im vergangenen Jahr allein auf dem Winzerfest und waren so begeistert, dass sie in diesem Jahr all ihre Freunde mitgebracht hatten. „Wir kommen von dort, wo die Kuscheltiere mit dem Knopf im Ohr herkommen“, rief einer fröhlich, und alle prosteten sich zu. „Das Winzerfest ist unfassbar schön“, sagte Sonja Schmid. „Es ist jetzt schon klar, dass wir nächstes Jahr wiederkommen.“

Am Landungssteg hatten es sich ein paar befreundete Familien aus Lindau auf Holzkisten gemütlich gemacht. „Wir feiern das Winzerfest jedes Jahr mit. Es gibt nichts Vergleichbares in der Region“, schwärmten sie und erzählten, dass sie den 25. Geburtstag von Janine feiern, die dafür extra aus Würzburg angereist war. Im Hintergrund schimmerten die weißen Zelte der Sektbar im See und die leuchtend grün illuminierten Bäume. Leise klang von der Festwiese her „Afrika“ von Toto herüber. Die Franz-Gapp-Band hatte die Bühne übernommen, das ist Tradition am Samstagabend des Winzerfestes, und viele Besucher tanzten ausgelassen unter freiem Himmel.

Beste Käsespätzle

„Wissen Sie, was das Geheimrezept des Winzerfestes ist“, fragte Johann Radamich aus Hohenems und lachte verschmitzt über sein Weinglas hinweg. „Hier ist einfach alles lecker. Ich habe fünf verschiedene Weine probiert, und jeder ist mein Lieblingswein. Die Leute hinterm Tresen sind perfekt organisiert und freundlich. Und das Essen ist auch lecker. Ich habe noch nie so gute Käsespätzle gegessen wie heute – und das sage ich, obwohl es normalerweise bei uns in Vorarlberg die besten gibt.“ Sein Lob ging sofort weiter an die fleißigen Winzer im Schankzelt, die wieselflink die Besucher mit gekühltem Nachschub versorgten. Und speziell das Käsespätzlelob ging ungefiltert direkt an den Liederkranz Nonnenhorn im Verpflegungsdorf, wo es nach heißen Apfelküchle und würzigem Raclette duftete, nach heißen Seelen und nach gegrilltem Fisch. Denn neben den Winzern und ihren rund hundert Helfern sind es die Vereine und die Gastronomen des Weindorfs, die mit viel Einsatz dafür sorgen, dass jedes Jahr Tausende Besucher glücklich und zufrieden sind.