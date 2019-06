Wasserburg/Nonnenhorn - Sechs Täuflinge aus Wasserburg und Nonnenhorn werden am Sonntag unter den Segen Gottes gestellt und in die Gemeinschaft der evangelischen christlichen Gemeinde aufgenommen. Dass es so viele auf einmal sind, ist aber nicht die einzige Besonderheit. Die evangelischen Pfarrerinnen Petra Harring und Ulrike Lay spenden den Täuflingen das Sakrament der Taufe unter freiem Himmel, im Bodensee.

Die Pfarrerinnen hatten überlegt, wie sie Eltern zur Taufe ihrer Kinder motivieren können. Im Dekanat Kempten seien sie mit ihrer Idee auf offene Ohren gestoßen, weil sich die „Arbeitsgemeinschaft Taufe“ dort ebenfalls mit diesem Thema beschäftige und 2018 bereits eine Taufe im Alpsee bei Immenstadt gefeiert habe. „Wir hegten die große Hoffnung, dass wir die erste Gemeinde sind, in der ökumenisch getauft wird“, sagt Harring. Aber leider habe der katholische Pfarrer Ralf Gührer den kommenden Sonntag schon einer anderen Gemeinde versprochen, in der er eine Festpredigt halten wird. „Aber im nächsten Jahr“, ist sie zuversichtlich.

Eine geeignete Stelle zu finden, an der ein kleines Menschenkind in den großen See kann, sei gar nicht so einfach gewesen. Sie entschieden sich schließlich für Nonnenhorn. Links neben der Landungsbrücke, dort wo es schön flach ins Wasser geht, wird die Taufe sein. Auf der Wiese zwischen Pavillon und See wird das gemeinsame Fest vorbereitet. „Es sind Familien dabei, die ihr zweites Kind taufen lassen, und die sind ganz verwundert, weil das Fest so einfach und leicht bereitet ist“, sagt Lay. Jede Familie wird ihren eigenen Tisch haben – damit jeder Täufling, innerhalb der großen, seine eigene Feier hat und Hauptperson ist.

Du wirst geliebt, so wie du bist

Auf dieses Persönliche legen die Pfarrerinnen großen Wert. Als sie die Seetaufe bekannt gemacht haben, haben sich fünf Eltern gemeldet, die ihre Kinder taufen lassen wollen, und eine junge erwachsene Frau. „Das war unsere Grenze. Wir wollen keine Massenabfertigung, sondern die Taufe zu einem besonderen, individuellen, spirituellen Akt werden lassen“, sagt Harring. Die fünf Kinder (drei Mädchen und zwei Jungen) sind zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren alt, die junge Frau um die dreißig.

Schon in der Taufvorbereitung hatten alle ihr persönliches Taufgespräch, in denen die Pfarrerinnen die Täuflinge und ihre Familie einzeln kennengelernt haben. „Wir wollten wissen, was bewegt die Eltern, wenn sie ihr Kind taufen lassen? Wie ist ihr Weg zur Taufe? Was wünschen sie sich, was ist ihnen wichtig. Denn die Taufe ist ein großes Ereignis für die ganze Familie“, erzählen die Pfarrerinnen. Und so werden sie mit jeweils den Täuflingen, ihren Eltern und Paten, zu denen sie im Taufgespräch eine persönliche Bindung aufgebaut haben, einzeln in den See hinaus laufen und je nach Alter und Besonderheit jedem Kind seine ganz eigene Taufe spenden. „Für mich wird es immer wichtiger, die Menschen diese Zusage der bedingungslosen Liebe Gottes erleben zu lassen“, sagt Harring. Wo sonst im Leben bekomme ein Mensch diese bedingungslose Zusage: „Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Du wirst geliebt, so wie du bist. Ohne Wenn und Aber.“

Dieses Fest gebe es genau so nur einmal. Nicht, weil es nur einmal stattfinden soll – die Tauffeier im See solle ganz gewiss keine Eintagsfliege sein. Aber weil die Familien in die Vorbereitung eng eingebunden sind, sei es sehr individuell und einzigartig. „Mit anderen Täuflingen wird es wieder ganz anders werden. Es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern angepasst an die Familien“, sagt Lay.

Angenehmer Nebeneffekt dieser gemeinsamen Taufe sei, dass es für alle ein finanziell leistbares und doch großes und feierliches Fest wird. Viel wichtiger aber: Die Gemeinschaft, in die der Täufling aufgenommen wird, sei sofort und direkt spürbar. Viel positive Energie sei schon in der Vorbereitung freigesetzt worden. Alle Familien bringen Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen für ein gemeinsames Büfett mit. Sie haben sich gemeinsam schnell auf unkompliziertes Fingerfood geeinigt. Es wird eine Band spielen, weil eine Familie den Kontakt zu ihr hat. Eine weitere Familie hatte die Idee für eine originelle Tischdekoration: Jenga-Türmchen, auf dessen Holzbausteinen die Gäste einen persönlichen Lebenswunsch für den Täufling schreiben sollen. Andere bereiten Spielemöglichkeiten für die Kinder vor. „Jede Familie steuert etwas bei. Es wird ein außergewöhnliches und entspanntes Sommerfest werden“, sagt Harring voller Vorfreude.

„Wir hoffen, dass es auch anderen Familien Mut machen wird, ihre Kinder taufen zu lassen. Wir wollen zeigen, dass die Taufe etwas ist, das uns mit einer Gemeinschaft verbindet und Familie schenkt, die größer ist als die eigene: die Familie Gottes.“ Besonders dankbar seien sie auch der Gemeinde Nonnenhorn, die sie kräftig unterstütze und ihnen helfe, die Infrastruktur für das Tauffest aufzubauen und vorzubereiten. Was viele vielleicht erstaunt: Zum Gottesdienst mit Tauffeier und zum folgenden Sommerfest ist jeder eingeladen. Und darf auch gerne einen Beitrag zum Büfett mitbringen.