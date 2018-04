Dankbarkeit der Bolivianer berührt Nonnenhorner

Wer ins Haus kommt, ist erst einmal verblüfft: Eine ganze Herde von Modell-Buckelrindern bevölkert den Eingang. Ekkehard Schlichtenhorst erinnern sie ständig an seine Aufgabe in Bolivien: Der Nonnenhorner engagiert sich dort ehrenamtlich als Zahnarzt, seit er altersbedingt seine Praxis am See geschlossen hat. Die Geschäftsstelle des Vereins „Förderkreis Clinica Santa Maria“ (FCSM) befindet sich heute in seinem Haus. Trotz seiner mittlerweile 75 Jahre fliegt Schlichtenhorst immer noch regelmäßig ins Ausland, um Bedürftigen die Zähne zu richten. Was ihn dabei berührt: die tiefe Dankbarkeit seiner Patienten.

37 Jahre lang hat Schlichtenhorst seine Praxis betrieben. Als es in Richtung Rentenalter ging, stellte sich für ihn die Frage, mit was er sich nach dem aktiven Berufsleben beschäftigt. Da stieß er auf einen Bericht über einen Verein, der seit 1996 in Südamerika zahnärztliche Behandlung anbietet. „In den großen Städten gibt es durchaus genügend einheimische Ärzte“, weiß Schlichtenhorst. In den ländlichen Regionen hingegen fehlen sie.

Der Nonnenhorner beschloss, sich diesem Kreis anzuschließen. Zunächst ist der Zahnarzt in Ecuador im Einsatz gewesen, seit etlichen Jahren nun in Bolivien. Mittlerweile ist Schlichtenhorst sogar Projektleiter für dieses Land. Dort betreibt der Förderkreis Clinica Santa Maria in der Nähe von Cochabamba eine eigene kleine Praxis: Neben dem Behandlungsraum gibt es ein Röntgenzimmer und ein zahntechnisches Labor, schildert Schlichtenhorst. Im Wechsel kümmern sich dort berufserfahrene Zahnärzte, aber auch Zahnmedizin-Studenten um die Zähne der zumeist indigenen Bevölkerung.

Personell ähnlich läuft es mit den beiden mobilen Praxen, die der Verein ebenfalls aufgebaut hat: Fünf bis sechs Wochen lang, hauptsächlich in den deutschen Semesterferien, sind jeweils zwei Studenten und ein erfahrener Zahnarzt in Schulen oder Gemeindehäusern unterwegs, um die Landbevölkerung zu behandeln. Schlichtenhorst selbst ist erst vor kurzem wieder von einem gut fünfwöchigen Aufenthalt aus Bolivien zurückgekehrt. Er ist seit sieben Jahren stellvertretender Vorsitzender des FCSM. Zu seinen Aufgaben gehört, in Bolivien den Kollegen zu zeigen, wie die mobile Praxis aufgebaut wird, sie in den Umgang mit den dortigen Geräten einzuweisen.

Wenn jemand ausfällt, dann greift der Nonnenhorner auch wieder selbst zum Bohrer. Das Alter spiele dabei keine Rolle: Die Arbeit sei wie „Fahrradfahren – das verlernt man nicht.“ Jedenfalls „solange die Augen mitmachen.“ Spaß mache auch der Austausch mit den angehenden jungen Kollegen, denen Schlichtenhorst durchaus den ein oder anderen improvisierten Tipp für Behandlungen gibt.

Mañana heißt nicht immer morgen

Eines habe er bei seinen ersten Einsätzen in Bolivien schnell gelernt: Mit Englisch komme man auf dem Land nicht weit. Mittlerweile spreche er einigermaßen Spanisch, „ich kann mich verständlich machen“. Doch wenn die Patienten losplaudern, etwa aus ihrer Familie erzählen, dann werde es schon schwieriger. Begeistert erzählt Schlichtenhorst vom „bunten Treiben“, das man nicht nur in den Dörfern, sondern auch im Umfeld der Praxis erleben könne: Da komme schon mal die ganze Familie, bevölkere das Wartezimmer unter freiem Himmel.

Oder der Patient kommt eben nicht: „Mañana“ sei bei den Bolivianern ein gern und viel genutztes Wort, und da sei keineswegs immer ein „morgen“ mit gemeint: „Da braucht man schon viel Geduld“, stellt Schlichtenhorst schmunzelnd fest.

Was ihn aber in Bolivien am meisten beeindruckt, ist die Dankbarkeit seiner Patienten. Einen Großteil der Behandlungskosten decke der Verein über Spenden und eben die ehrenamtliche Arbeit ab. Einen kleinen Eigenanteil müsse dennoch die meisten zahlen, für eine Füllung zum Beispiel zehn Bolivianos, was etwa 1,30 Euro entspreche. Dennoch gebe es nach der Behandlung immer strahlende Gesichter, werde der „Dentista“ freudestrahlend umarmt. Und wenn ein junges 16-jähriges Mädchen eine Prothese für ihre fehlenden Schneidezähne erhalte, „dann fließen schon Freudentränen“.