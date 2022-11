„Da ist immer die Hölle los“: Wie es mit Nonnenhorns Foodtruck weitergeht

Wenn die Sonne scheint, dann ist bei Dorothea Votteler Hochbetrieb. Und zwar eigentlich immer. „Für uns könnte es nicht besser laufen“, sagt sie. Seit zwei Jahren steht ihr Foodtruck „Con Fritters“ am Nonnenhorner Seeufer, in diesem Jahr kam noch eine Weinbar mit Dachterrasse dazu. Die Leute kommen von weit her, um saftige Bio-Burger, Bowls oder Waffeln zu essen. Mindestens zwei Jahre soll der Foodtruck noch in Nonnenhorns neuem, großen Park bleiben.

Viel Zeit zum Sprechen hat Dorothea Votteler nicht. Die Saison läuft langsam aus, das Personal hat zum Teil schon frei – doch die Nonnenhorner kommen noch fleißig zum Essen. Und nicht nur die: „Das hat sich so rumgesprochen, die Leute kommen zum Teil bis aus Ravensburg“, sagt sie. Bei gutem Wetter muss man Glück haben, um noch einen Sitzplatz zu ergattern. „Und wenn es regnet, dann nehmen die Leute das Essen mit“, sagt Votteler.

Sogar Ministerpräsident Marks Söder hat Dorothea Votteler schon im „Con Fritters“ besucht. (Foto: Matthias Votteler)

Im Foodtruck gibt es Bio-Burger, Pommes mit Parmesan und Trüffelöl, Bowls, Zucchini-Fritters, Brote und Cheescake. In der Weinbar, einen Container mit Dachterrasse, verkauft sie neben Wein auch Kaffee, Kuchen und frische Waffeln. „Viele kommen allein wegen den Waffeln“, sagt Votteler.

Wie es zum neuen Nonnenhorner Park kam

Auch Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß schaut regelmäßig vorbei. „Da ist immer die Hölle los“, sagt er. Und das ist genau das, was er und der Nonnenhorner Gemeinderat an dieser Stelle haben wollten. Vor mehr als zwei Jahren hatten die Räte beschlossen, das Seehaus, Teil des gegenüberliegenden Hotels Seewirt, zu kaufen. Und zwar nur zu einem einzigen Zweck: Um es dann abzureißen und aus dem Grundstück eine Wiese zu machen.

Quinoa-Bowl mit verschiedenen Toppings und Sprossen. (Foto: Erich Nyffenegger)

Die Burger werden bei „Con Fritters“ mit Bio-Rindfleisch gemacht. (Foto: nyf)

Zucchini-Fritters ist eines der vegetarischen Gerichte, die es bei „Con Fritters“ gibt. (Foto: nyf)

Viel diskutiert haben die Räte damals nicht, denn alle waren sich einig: Die Gelegenheit ist einmalig. Immerhin, so der Tenor damals, handle es sich um eines der „strategisch wichtigsten Grundstücke“ im Dorf. Das Seehaus stand zwischen dem Nonnenhorner Strandbad und Landungssteg.

Die Entscheidung sorgte für Aufsehen, und zwar auch über Nonnenhorn hinaus. Immerhin ließ sich die Gemeinde das Grundstück mehr als drei Millionen Euro kosten, nahm dafür sogar einen Kredit auf. Doch das war es den Räten wert. „Wenn ein Bauträger das Grundstück bekommen hätte, dann wäre passiert, was immer passiert“, sagte Bürgermeister Krauß damals, „das Baufenster wäre bis an die Grenzen ausgenutzt worden.“

Großer Park statt großem Wohnblock

Statt eines großen Wohnblocks hat Nonnenhorn jetzt direkt am Ufer einen großen Park. Was damit genau passieren soll, steht noch nicht fest. Auch über die Zukunft des Strandbads, dessen Kiosk Dorothea Votteler ebenfalls betreibt, ist noch nicht entschieden. Fest steht allerdings: So lange es keine anderen Pläne gibt, dürfen Foodtruck und Weinbar bleiben – laut Krauß mindestens noch zwei Jahre. Dafür hat die Gemeinde beim Landratsamt extra eine Baugenehmigung eingeholt.

Nach dem langen Wochenende – am Montag gab es bei Con Fritters noch eine Halloween-Party – will Dorothea Votteler die Saison langsam ausklingen lassen. Bei gutem Wetter soll es aber noch eine Weile lang Wein und Waffeln geben. „Wir dürfen noch den ganzen November verkaufen“, sagt sie.

Wenn die Sonne scheint, ist bei „Con Fritters“ eigentlich immer viel los. (Foto: MICHAEL SCHEYER)

Mittlerweile gehen bei ihr so viele Essen über die Theke, dass sie eine extra Küche für die Vorbereitung braucht. Mitten in der Corona-Pandemie hatte sie ihren Foodtruck eröffnet. Damals hatte sie einen Standort gesucht und „ganz unverbindlich“ bei Bürgermeister Rainer Krauß angefragt. Damals sagte sie, es war Zufall, dass sie in Nonnenhorn gelandet ist. Heute glaubt sie: „Es war Schicksal.“