Bodensee-Bank hat besondere Lösung, um Schließung zu vermeiden

Die Bodensee-Bank bietet ihren Kunden in Nonnenhorn künftig eine Beratung über einen Monitor an. „Statt Geschäftsstellen zu schließen, was immer mehr Banken tun, wollen wir mit interaktiven Lösungen unser Filialnetz erhalten“, betonte Joachim Hettler, Vorstand der Bodensee-Bank, beim offiziellen Start des neuen Dienstleistungsangebotes in Nonnenhorn, teilt die Bank mit.

Das innovative Service-Interaktiv-System – kurz SISY genannt – ermögliche „persönliche Serviceberatung in Echtzeit per Liveschaltung“. Von einer modern gestalteten Kabine aus, die sich in der Filiale befindet, können Kunden bequem und schnell ihre üblichen Bankgeschäfte erledigen wie Überweisungen ausführen, Daueraufträge einrichten, Geld und Sorten bestellen, Vollmachten anlegen und vieles mehr, verspricht die Bank.

Keine technischen Erkenntnisse erforderlich

In Bayern ist die Bodensee-Bank das erste Geldinstitut, das Serviceleistungen via SISY anbietet. Die Erfindung stammt ursprünglich von der Volksbank Südpfalz, die das System am Markt bereits erfolgreich getestet hat, heißt es in der Pressemitteilung der Bodensee-Bank. Per Videoübertragung kommuniziert der Kunde in der Filiale live mit einem Serviceberater in der Hauptstelle der Bodensee-Bank in Lindau. „Es sind keinerlei technische Kenntnisse erforderlich – somit können auch ältere Menschen ohne jegliche Hürde SISY nutzen“, erklärte Hettler bei der Premiere in der Nonnenhorner Geschäftsstelle vor zahlreichen Gästen, darunter viele Kunden und Aufsichtsräte der Bank.

Werktags von 8.30 bis 16.30 Uhr

„Wir sind überzeugt davon, dass eine regionale Bank in der Fläche bleiben muss“, so der Bankvorstand weiter. Mit dem neuen Dienstleistungsangebot könne sein Haus einen „individuellen Service vor Ort“ bieten, ohne die betriebswirtschaftlichen Aspekte außer Acht zu lassen. Und das zu erweiterten Servicezeiten. Denn ab sofort steht SISY in der Filiale Nonnenhorn von Montag bis Freitag durchgehend von 8.30 bis 16.30 Uhr den Kunden zur Verfügung. Zudem wird Bereichsleiter Klaus Zentgraf weiterhin in der Geschäftsstelle präsent sein, insbesondere für Beratungsleistungen in den Bereichen Wohnbaufinanzierung, Immobilien, Versicherungen und Firmenkunden – und das sogar bis 20 Uhr (nach vorheriger Terminvereinbarung).

Bürgermeister Krauß spricht von gutem Kompromiss

Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß, der bei der Eröffnung ebenfalls dabei war, hält SISY für einen guten Kompromiss, denn als Aufsichtsrat der BodenseeBank kennt er die Kostensituation der Geldinstitute. „Zwar kann SISY den persönlichen Kontakt nicht zur Gänze ersetzeWn, immerhin aber bleibt die Geschäftsstelle besetzt“, betonte Krauß und ergänzte, dass er selbst das neue System auf jeden Fall nutzen werde.

„Wir sind sehr gespannt, wie SISY von den Kunden angenommen wird“, sagte Bankvorstand Hettler. Wenn das neue Konzept erfolgreich sei, werde man das System schrittweise auch in den anderen Filialen installieren. Zudem würden in Nonnenhorn während der Einführungsphase Mitarbeiter bereitstehen, um Kunden bei Bedarf behilflich zu sein.

Als eine der ersten durfte Bodensee-Bank-Kundin Ute Duwe bei der Eröffnung in Nonnenhorn SISY ausprobieren. Ihr Fazit: „Es fühlte sich an, als wäre ich am Schalter gestanden. Ich konnte ein ganz normales Gespräch mit der Bankmitarbeiterin führen und meine Bankgeschäfte diskret erledigen.“