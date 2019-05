Berufsfischer zieht Riesen-Wels aus dem Bodensee

Der Bodenseefischer Bernd Kaulitzki hat einen Fang der besonderen Art gemacht: Ihm ging ein besonders großes Exemplar eines Welses ins Netz. Bei einer Länge von 2,24 Metern wog der Fisch 65 Kilogramm. „Das ist bis jetzt der Größte, den ich je gefangen habe“, sagt Kaulitzki. Bis der ganze Fisch aufgegessen ist, wird es also noch einige Zeit dauern.

Am Samstag fuhr Kaulitzki auf den Bodensee hinaus. „So einen Fang kann man nicht planen. Es war purer Zufall, dass mir der Wels ins Netz gegangen ist.“ Um einen so großen und schweren Fisch zu fangen, benötigt man ein spezielles Netz, das aus besonders festen Fäden besteht und großmaschiger ist als normale Netze. Das ist nötig, um das Gewicht von 65 Kilogramm hochzuwuchten. Den Fisch aus dem Wasser zu ziehen ist Schwerstarbeit: „Das mache ich alles allein und per Hand“, erzählt Kaulitzki.

Vor fünf Jahren hat der Berufsfischer schon einmal einen ähnlich großen Wels gefangen. Um den Fisch zuzubereiten benötigt man laut Kaulitzki einen guten Koch. „An dem Fisch ist ziemlich viel Fett dran und das muss dann alles entfernt werden. Dann schmeckt er aber nach wie vor sehr gut.“ Aus einem so großen Exemplar kann man ungefähr 100 Portionen machen. Daher wird es noch einige Tage dauern, bis der ganze Wels aufgegessen ist. Wie alt der Wels ist kann Kaulitzki nur schätzen: „Der Fisch ist mindestens 20 Jahre alt, genau kann ich das aber nicht sagen.“ Welse können bis zu 80 Jahre alt und 2,70 Meter groß werden.

Herausfoderung auch für den Koch

Den Wels lieferte er an das Gasthaus „Zur Kapelle“ in Nonnenhorn. Hans-Jörg Witzigmann vom Gasthaus „Zur Kapelle“, zeigt sich beeindruckt: „So einen großen Wels gibt es nur sehr selten. Wir bekommen öfters welche, die zehn, 20 oder 30 Kilo wiegen, aber einen der über 50 wiegt, das ist schon außergewöhnlich.“ Dementsprechend groß ist auch der Arbeitsaufwand bei der Zubereitung des Fisches: „Den Wels zu filetieren und zu portionieren dauert an die zweieinhalb Stunden“, so Witzigmann.

Der Geschmack des Fisches hängt dabei aber nicht von seiner Größe, sondern von der Wasserqualität ab: „Bei stehenden Gewässern kann der Wels einen moosigen Beigeschmack haben. Das ist im Bodensee Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben hier eine exzellente Wasserqualität“, erklärt Witzigmann. Die Spezialität des Gasthauses „Zur Kapelle“ ist der Wels im Wurzelsud. Den Wels kann man auf verschiedenste Arten zubereiten. Ob gegrillt, gebraten oder gedünstet: Der Wels schmeckt Dank der guten Qualität des heimischen Bodenseewassers, immer gut.