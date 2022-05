Benefizkonzert des Liederkranz Nonnenhorn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unübersehbarer Begeisterung der jüngsten Sängerinnen und Sänger des Liederkranz Nonnenhorn startete das Konzert am 21. Mai im Stedi. Trotz Pandemie und schwierigsten Probenbedingungen ist es Mirjam Raaf 2019 gelungen, einen Kinderchor ins Leben zu rufen, in dem inzwischen 18 Kinder teilnehmen. Darunter auch zwei, die aus geflüchteten ukrainischen Familien kommen. Unmittelbar erfuhren wir die Not und das Leid, das diesen Menschen widerfährt und hatten die Idee, mit einem Benefizkonzert etwas zu helfen. Mit „Wir sind die Kinder des Rock´n Roll“, „Freude“, „Ich brauche kein Orchester“ und „Europa Kinderland“ haben die Kinder das Publikum begeistert. Eine besondere Freude war es, gemeinsam mit dem InTakt Chor den Kanon „Singing, all together“ und „Weit, Weit, Weg“ zu singen. Der InTakt Chor, unter der Leitung von Veronika Vetter, entführte dann in die Zeit der englischen Renaissance. Der ewig liebeskranke John Dowland komponierte „Come again“, das durch die schwerelose Interpretation des Chores aber alles andere als schwere Kost war. Auch „Rest sweet Nymphs“ überzeugte durch saubere Intonation und gefühlvolle Phrasierung. Nach dem beschwingten „Softly, softly, blow ye breezes“ führte das Programm nach der Pause in eine ganz andere Richtung. Das Vocalquartett SchuBIDU, bestehend aus vier Sängerinnen des inTakt Chores, präsentierte mit dem Gitarristen Roland Danneberg „More than words“, eine Ballade der Funk-Metal-Band Extreme. Eigens für das Quartett von Franz Gapp arrangiert, war das fein abgestimmter, runder vierstimmiger Gesang. Viel Heiterkeit löste der Wechsel vom Original „Fly me to the moon“ in die Version von Roger Cicero „Schieß mich doch zum Mond“ aus. „Heast as net“ mit einer besonders schönen Gitarrenbegleitung und einem Klangteppich durch Irenes Akkordeonbass ging dem Publikum unter die Haut. Die Zugabe „Hefe“ löste Begeisterungsstürme aus. Mit „Tage wie diese“ und „I´ll be there“ bestritt der InTakt Chor das Ende des abwechslungsreichen Konzertes.

Es war ein voller Erfolg: den Sängern hat der Auftritt nach zwei Jahren Pause riesig Spaß gemacht, das Publikum war begeistert und der Verein Liederkranz Nonnenhorn hat an diesem Abend 1600 Euro Spenden sammeln können, die an den Verein „Hilfswerk Bodensee“ gehen.