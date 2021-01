Bauantrag für einen Carport, der längst steht

Etwas kurios war ein Bauantrag, den der Nonnenhorner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf dem Tisch hatte. Ein Eigentümer in der Langgasse wollte sich von dem Gremium grünes Licht für den Bau eines Carports geben lassen. Normalerweise ist eine solche Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge nicht genehmigungspflichtig. Weil aber der Bebauungsplan für diesen Bereich keine Garagen vorsieht, war es am Eigentümer, eine sogenannte isolierte Befreiung vom Bebauungsplan zu beantragen. Die bekam er auch. Vor allem, weil es in der Nachbarschaft bereits Carports gibt. Allerdings fiel verschiedenen Räten auf, dass der beantragte Carport schon existiert. Danach gefragt, bestätigte Bauamtsleiter Christian Scheck, dass besagter Carport bereits seit 2015 stehe. Woraufhin Ratsmitglied Tobias Hirlinger bemerkte: „Bis jetzt hat’s keinen gestört.“