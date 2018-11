Aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken

Das diesjährige Jahreskonzert des Musikverein Nonnenhorn – welches wie immer den Höhepunkt des Jahres bildet – war zugleich auch ein Benefizkonzert zu Gunsten der Reiki-Klinik in Nigeria. Bis es soweit war gingen dem Auftritt am Samstagabend im voll besetzten Saal im „Stedi“ wochenlange Proben voraus, was sich ausgezahlt hat.

Der Musikverein Nonnenhorn – 1995 gegründet – ist ein junger Verein, nicht nur hinsichtlich des Alters seiner Mitglieder. Zugleich ist der MV Nonnenhorn sehr aktiv. „Unsere Kapelle besteht aus rund 40 aktiven Mitgliedern, darunter sehr viele junge Musikanten und außergewöhnlich viele Frauen. Sie alle absolvieren ein straffes Programm“, sagt Nina Strodel, die zusammen mit Nora Nickel die Vorstandschaft anführt. Im Jahresverlauf vergeht fast keine Woche ohne einen Auftritt des Musikvereins Nonnenhorn – meist bei Ereignissen im Weindorf selbst. „Da wollen wir auf jeden Fall präsent sein“, sagt Strodel. Die Kapelle spielt an Fronleichnam und am Volkstrauertag, bei Kurkonzerten und Adventsveranstaltungen. Sie bereichert das Kinderfest im Dorf und das Winzerfest mit ihren Klängen, dazu alle sieben Jahre – die musikalische Begleitung des Schäfflertanzes. Und am Ende des Jahres steht natürlich das Jahreskonzert.

Dass die musikalische Bandbreite groß ist, bewies der MV Nonnenhorn an diesem Samstagabend einmal mehr. Die verschiedensten Stilrichtungen – von klassischer Blasmusik bis hin zu modernen Stü̈cken wurden an diesem Abend geboten.

Den Anfang machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Stefan Jakob. Mit „Something Just Like This“, ursprünglich eine Koproduktion des DJ-Duos The Chainsmokers und der Band Coldplay, wurden die Besucher gleich zu Beginn mit viel Tempo auf einen vielseitigen Abend eingestimmt. Gefolgt von „Counting Stars“ von OneRepublic. Spätestens nach dem zweiten Lied und den folgenden Zugaben „Fireflies“ und dem Klassiker „Hallelujah“ von Leonard Cohen im dunklen und nur mit Lichterketten beleuchteten Pulten war wohl jedem klar, dass hier in Nonnenhorn beste Nachwuchsarbeit geleistet wird. Ein triumphaler Auftritt mit Stefan Jakob am Dirigentenpult.

Bevor die Musikkapelle Nonnenhorn ein letztes Mal unter der Leitung von Ralf Eberhard die Bühne betrat, stellte Dianne Rommel – Vorsitzende des Verein zur Förderung Internationaler Begegnung Reiki-Nigeria – dessen Arbeit vor, und bedankte sich bei allen Unterstützern und bei Ikechukwu Omenka, dem Mitbegründer und Leiter des Projekts vor Ort, der die Gelegenheit nutzte um seine zweite Heimat Nonnenhorn, wo er mehrere Jahre lebte, zu besuchen.

Dann griff Ralf Eberhard zum Taktstock. Für den besonderen Anlass hat der Dirigent seine Lieblingsstücke der vergangen 13 Jahre vorbereitet. Mit „Reach Out, I´ll Be There“ arrangiert von Klaas van der Woude begann die Kapelle. Das facettenreiche und bunte Programm des hörbar eingespielten Teams führte die Zuhörer mit mehrstimmiger Klangstärke und der Mischung aus traditionellen und modernen Werken durch den weiteren Abend.

Auf Klassiker folgen Musical- und Kinohits

Von „One Life“ bis „The Last Of The Mohicans“, der 1992 verfilmte Roman und Kassenschlager, eine Mischung aus Tongewalt und viel Gefühl in den langsamen Sätzen. Nach der Pause ging es mit der Rockversion von Bachs „Toccata in D-Moll“ arrangiert von Jan van Kraeydonck in einer rauschhaften Klangwucht weiter. Bevor das von Hoffnung und Liebe und passend zum Thema des Abends handelnde Stück „Africa“ der Gruppe Toto begeisterte.

Mit was für einer Geschwindigkeit und Präzision man ein Xylophon bespielen kann, stellte Nils Teichmann bei dem Stück „Erinnerungen an Zirkus Renz“ unter Beweis. Bereits zum zweiten Mal begleitete die Sängerin Nadine Schwarz den Musikverein mit dem Stück „Simply The Best“ von Tina Turner.

Mit einem Klassiker der Blasmusik, „Mein Regiment“, verabschiedete sich Ralf Eberhard schließlich vom Dirigentenpult des MV Nonnenhorn. Fast zumindest, forderte das Publikum doch eine weitere Zugabe. Während das Stück der stimmgewaltigen Tina Turner ein bisschen ungünstig gewählt war, weil die Stimme von Nadine Schwarz unterging, war die Zugabe „Let It Go“ aus der Eiskönigin eindeutig besser auf das Zusammenspiel zwischen Sängerin und Kapelle zugeschnitten, um deren Stimme zur Geltung zu bringen und dem Abend einen würdigen Abschluss zu bieten.