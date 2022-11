Ölteppich vor Nonnenhorn hält Helfer in Trab

Öl im Bodensee: Deswegen sind am Samstag gegen 13.50 Uhr die Feuerwehren Nonnenhorn, Wasserburg sowie die Wasserschutzpolizei Lindau nach Nonnenhorn an den Landungssteg alarmiert worden.

Vor Ort konnte durch den Einsatzleiter Julian Schwarz ein Dieselteppich im Hafenbereich festgestellt werden. Sofort brachten die Feuerwehren mit Unterstützung des Feuerwehrboots aus Wasserburg Ölsperren aus, um ein weiteres Ausbreiten des Dieselteppichs in den Trinkwasserspeicher Bodensee zu verhindern.

Auch Kontrolle aus der Luft

Zeitgleich wurde auch die landkreiseigene Drohnengruppe aus Opfenbach an den Bodensee alarmiert, um die Lage aus der Luft beurteilen zu können. Auch wurde das Wasserwirtschaftsamt aus Kempten an die Einsatzstelle gerufen und entnahm zusammen mit der Wassserschutzpolizei Wasserproben.

Die Rettungskräfte kontrollierten in der näheren Umgebung Regenwasserkanäle, um eine mögliche Ursache zu finden. Dies war aber nicht der Fall. Insgesamt brachte die Feuerwehr etwa 250 Meter Ölsperren im Einsatzbereich am Hafen in Nonnenhorm aus. Auch das THW Lindau unterstützte die Feuerwehr mit Ölsperren.

Einsatz bindet zahlreiche Helfer

Am Sonntag gegen 10 Uhr wurde der Bereich nochmals durch die Feuerwehr kontrolliert und zusammen mit der Polizei sowie Wasserwirtschaftsamt das weitere Vorgehen besprochen. Im Einsatz waren etwa 63 Einsatzkräfte.