Denise Eder gewinnt Schülerwertung

Vier Schülerinnen und zwei Läuferinnen sind im Hauptlauf des Eistobellaufs in Maierhöfen für die SG Niederwangen am Start gewesen.

Die Schülerinnen D hatten einen Kilometer über Wiesen- und Asphaltwege zu absolvieren. Vivien Kling finishte als 13. in 5:23 Minuten. Denise Eder, Alina Eder und Sarah Kling hatten 2 Kilometer zu laufen. Denise Eder gewann in 9:04 Minuten den Lauf der Schülerinnen B. Alina Eder finishte in der Schülerinnen A-Klasse nach 10:14 Minuten und sicherte sich damit den zweiten Platz vor ihrer Teamkollegin Sarah Kling (11:40 Minuten) auf Rang drei.

Beim Hauptlauf über die 10,6 Kilometer lange anspruchsvolle Strecke durch den Eistobel waren Annika Theobold und Sandra Mohr am Start. Theobold belegte den zehnten Gesamtrang der 55 Frauen und konnte sich mit der Zeit von 52:28 Minuten den dritten Platz der Klasse Jugend 16-19 sichern. Mohr kam als 18. aller Frauen nach 54:47 Minuten ins Ziel. Sie belegte den vierten Platz der W40.