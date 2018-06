Biesenweiher hält Negativrekord

Der Biesenweiher zwischen Maierhöfen und Isny hält einen traurigen Rekord: Das Gewässer ist von den 70 im „Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen“ erfassten Weihern am meisten mit Phosphor belastet. 170 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt haben die Messungen von „ProRegio“ 2013 ergeben, fünfmal so viel wie im nahe gelegenen Hengelesweiher.

Der Biesenweiher liegt zwar auf Isnyer Grund und damit in Baden-Württemberg. Doch direkt am Ufer verläuft die Grenze zu Maierhöfen und damit zu Bayern. Hier liegt auch der größte Teil des rund 350 Hektar großen Einzugsgebietes, weshalb jetzt vor allem bayerische Landwirte an einer Information von „ProRegio“ und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Maierhöfen teilnahmen.

Aktionsprogramm läuft

Das Aktionsprogramm der dem Ravensburger Landratsamt angegliederten Gesellschaft „ProRegio“ läuft bereits seit 1989 und soll helfen, die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union umzusetzen. Sie wiederum wurde beschlossen, um unter anderem auf die Zunahme von Nährstoffen in Gewässern zu reagieren. Denn durch sie können Algen und Wasserpflanzen verstärkt wachsen und die Seen und Weiher in der Folge des Absterbens der Pflanzen verlanden.

Zur Umsetzung der Richtlinie sind keine Zwangsmaßnahmen vorgesehen. Das betonte Albrecht Trautmann von „ProRegio“. Beteiligen sich Landwirte an den Maßnahmen, beispielsweise durch die Extensivierung der Landwirtschaft auf nahe an Gewässern liegenden Flächen, sind die Zahlungen von Fördergeldern möglich. Rund um den Biesenweiher hat es entsprechende Verträge in der Vergangenheit aber nicht gegeben.

Für Trautmann ist der Biesenweiher mit einer Wasserfläche von rund einem Hektar ein „Sorgenkind“ – nicht zuletzt wegen des Spitzenwertes von 500 Mikrogramm Phosphor je Liter, der im vorigen Sommer erreicht wurde. Eine Erklärung für einen solch hohen Wert konnten weder er noch Franz Karg und Maximilian Dendl vom AELF liefern.

Deutlich entspannter ist die Lage rund um den Hengelesweiher, der ebenfalls Teil des Aktionsprogramms ist. Hier lag der Phosphor-Wert 1999 noch bei 58 Mikrogramm je Liter. 2013 wurden nun 33 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt gemessen. Im Umfeld bestanden noch vor wenigen Jahren für 18 Hektar Verträge zur Extensivierung - inzwischen sind es jedoch nur noch vier Hektar. Das liege nicht zuletzt an halbierten Fördersätzen, gab Trautmann zu. Richtiges Aufbringen von Gülle könne helfen, die Nährstoff-Konzentration in den Weihern zu senken. Der Einsatz bodennaher Ausbringtechnik sei empfehlenswert, sagt Franz Karg. Zudem: „Schon ein fünf Meter breiter ungedüngter Randstreifen rund um ein Gewässer senkt den Phosphor-Austrag erheblich.“

Hengelesweiher verlandet

Die zunehmende Verlandung insbesondere des Hengelesweihers sehen die Landwirte in Maierhöfen ebenfalls mit Sorge. Denn in der Folge lagere sich seit längerer Zeit immer wieder Schlamm auch im Maierhöfener Bach ab, der in den Weiher fließt. In der Folge stehe das Wasser auf den Feldern, so Herbert Mader. Er plädierte dafür, den Hengelesweiher häufiger abzulassen. Mader wehrte sich dagegen, dass „man jetzt wieder auf die Bauern schießt“. Alle Maßnahmen seien sinnlos, „wenn das Wasser oben nicht weg kann“. Denn die Gemeinde und die Anlieger seien in den letzten Jahren aktiv gewesen. So wurde der Maierhöfener Bach bereits ausgebaggert.

1500 Kubikmeter Schlamm sollen in diesem Jahr am Einlauf in den Weiher ausgebaggert werden, kündigte Albrecht Trautmann eine Maßnahme an. Er versicherte, dass neben den Landwirten auch die Fischer Gesprächspartner seien. Hier sei ein regelmäßigeres Ablassen der Weiher bereits vereinbart worden.

Am Biesenweiher führt das Ablassen aber auch zu Problemen: Alexander Rudhart sieht dann regelmäßig seine Felder überflutet. „Ich will kein Fischwasser auf meinem Feld“, klagte der Landwirt.