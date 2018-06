Unbekannter begeht Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Lindenberg Unfallflucht begangen. Gegen 11.10 Uhr war ein Autofahrer auf der Goßholzer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, beschrieb die Polizei. Auf Höhe des Awo-Wohnheims kam dem Fahrer ein silberner PKW entgegen. Der Fahrer dieses Wagens fuhr trotz Gegenverkehrs an dem auf seiner Straßenseite geparkten Auto vorbei und geriet dabei über die Fahrbahnmitte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem stadteinwärts fahrenden PKW, bei dem der Außenspiegel beschädigt und die Fahrertür zerkratzt wurde. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu dem silbernen Pkw erbittet die Polizei Lindenberg unter Telefon 08381/92010.