Täter verunstaltet Verkehrsschild

Wahrscheinlich seine Wut auf die Polizei per Vandalismus herausgelassen hat ein Unbekannter in Lindenberg. Wie die dortige Polizeidienststelle mitteilte, bemerkten die Beamten am Dienstag in der Blumenstraße ein besprühtes Verkehrsschild. Der Täter benutzte rote Farbe und beschriftete das Schild mit den Buchstaben ACAB. Die Abkürzung steht wohl für das englische „All cops are bastards“ – zu deutsch: alle Polizisten sind Bastarde. Da sich die Farbe nicht entfernen lässt, muss das Verkehrsschild ersetzt werden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010.