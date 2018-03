SG Lindenberg/Lindau 1b schließt Vorrunde in Oberstdorf ab

Zur abschließenden Begegnung in der Vorrunde tritt die SG Lindenberg/Lindau 1b am Sonntagabend, 18. Februar, um 18 Uhr in Oberstdorf an. Für die Eisbären geht es bei diesem Spiel um das Absichern von Tabellenrang fünf, während Lindenberg/Lindau bereits sicher die Play-off-Teilnahme in der Tasche hat.

Das Mittelfeld in Gruppe 4 der Bezirksliga liegt laut Vorschau eng beisammen: Die Mannschaften von Rang vier bis sechs trennen gerade einmal vier Punkte. Für die SGLL geht es darum, sich auf die kommenden Play-offs einzuspielen und Selbstvertrauen für die anstehenden schweren Spiele gegen den Ersten der Gruppe 3, den ESC Holzkirchen zu sammeln.

Die SG Oberstdorf/Sonthofen 1b ist dabei genau der richtige Gegner. Die Eisbären haben eine gute Saison gespielt, lange im Kampf um die Play-off-Plätze mitgehalten und sind sehr heimstark. In dieser Saison unterlagen sie vor heimischer Kulisse nur gegen Senden. Alle anderen Teams hatten in Oberstdorf nichts zu bestellen. Gruppensieger Maustadt hat sich mit einer 1:8-Niederlage eine blutige Nase geholt – und das, obwohl die Gäste in Bestbesetzung angetreten war.

Aktuell hadern die Oberstdorfer zwar mit etwas Verletzungspech, für Matthias Schwarzbart und sein Team der Spielgemeinschaft Lindenberg/Lindau wird es dennoch eines der schwersten Spiele der laufenden Saison werden. Oberstdorf wird zum Saisonabschluss noch einmal alles aufbieten wollen. Zudem dürften sich die Eisbären mit einem Errfolg von den heimischen Fans in die Saisonpause verabschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es ganz am Anfang der Saison. Mit einem deutlichen 9:1 konnte man den Gegner aus Oberstdorf Ende Oktober in der Eissportarena von Lindau schlagen. Seither hat sich zwar im Kader der Oberstdorfer einiges getan. Dennoch gehen die Mannen von SG-Coach Matthias Schwarzbart favorisiert ins Spiel.