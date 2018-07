SG-Eishockeyspieler verletzen sich am Wochenende schwer

Ein bitteres Wochenende liegt hinter dem Eishockeyteam der SG Lindenberg/Lindau 1b. Weniger die Ergebnisse sind dafür verantwortlich, sondern mehr die schweren Verletzungen einiger Spieler.

Bereits am Freitagabend beim Spiel gegen den SV Hohenfurch verletzen sich Adrian Kustor schwer an der Schulter. Und Simon Prell zog sich eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zu. Beide fallen nun bis zum Saisonende aus. Darüber hinaus brach sich Mario Kustor beim Spiel am Samstag gegen den HC Landsberg einen Finger.

Sportlich begann das Wochenende für das 1b-Team zunächst vielversprechend. Mit nahezu kompletter Aufstellung reiste die SG Lindenberg/Lindau 1b nach Hohenfurch. Da die Gastgeber über kein eigenes Kunsteisstadion verfügen, wurde das Spiel in Peiting ausgetragen. Bereits in der zweiten Spielminute erzielte Raphael Eckert das 0:1 mit der Unterstützung von Simon Prell und Adrian Kustor. Nach dem 1:1-Ausgleich (5.) gingen die Gäste vom Bodensee durch Adrian Kustor erneut in Führung, bevor nach weiteren zehn Sekunden die Gastgeber erneut gleichzogen. Nach einer 4:2-Führung durch Hohenfurch gingen die SG-Spieler in einem großen Schlussspurt mit einem 4:4-Unentschieden in die Drittelpause.

Nach der Pause legte der SV Hohenfurch drei Treffer vor und zogen auf 7:4 davon. Mit Philipp Lambert der von Tobias Grieger bedient wurde, kam die Spielgemeinschaft auf 7:5 heran, Tobias Grieger verkürzte zum 6:7 (37.). Kurz vor der Drittelpause verletzen sich dann zunächst Adrian Kustor und kurz darauf Simon Prell. Somit musste Trainer Matthias Köhler die Sturmreihen komplett umstellen. Dies brachte die Mannschaft dann völlig aus dem Konzept. Der SV Hohenfurch nutzte dies, um am Ende mit 11:7 zu gewinnen. Den siebten Treffer der SG erzielte Matthias Speiser, der von Philipp Hopfe und Philipp Lambert bedient wurde.

Das Heimspiel am vergangenen Samstag in Lindenberg gegen Tabellenführer HC Landsberg stand wegen zahlreicher Spielerausfälle unter einem schlechten Stern. Bei den Gästen aus Landsberg stand kein Spieler auf dem Eis, der nicht schon einmal in der Oberliga oder höher gespielt hätte. Daher fiel das Endergebnis von 1:12 letztendlich deutlich aus. Durch hohe Disziplin war es jedoch eines der besseren Spiele der SG Lindenberg/Lindau 1b. Das meint SG-Trainer Köhler, der nach dem Spiel feststellte: „Hätten wir uns so wie heute bei anderen Spielen präsentiert, hätten wir schon deutlich mehr Punkte geholt.“ Den Ehrentreffer für die SG Lindenberg/ Lindau 1b erzielte das Lindenberger Urgestein Thorsten Lehnert, in der Mannschaft liebevoll „Opa“ genannt.

Die SG Lindenberg/Lindau 1b hat nun an den drei nächsten Samstagen jeweils ab 18 Uhr Heimrecht. Zunächst wird am kommenden Samstag die Schongau 1b erwartet. Mit Lechbruck und der SG Oberstdorf/Sonthofen 1b wird dann die erste Saison der SG Lindenberg/Lindau 1b beendet. (klh)