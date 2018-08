Mit den Spatzen am Rathausplatz Kässpatzen teilen

Lindenberg (lz) - Traditionell wird es am letzten Augustwochenende, 24. und 25. August, international im Westallgäu, wenn sich Produzenten und Hersteller von Käse- und Gourmetwaren aus vielen europäischen Ländern zum Internationalen Käse- und Gourmetfest in Lindenberg treffen. Von den mehr als 80 Teilnehmern kommen neben Herstellern aus den direkten Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden auch Produzenten aus Italien, Spanien sowie Ungarn und Irland, teilt die Stadt Lindenberg mit.

Das Fest beginnt am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr mit den Böllerschützen Lindenberg und Grußworten des Ersten Bürgermeisters Eric Ballerstedt. Das Fest hat an diesem Tag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Die Lindenberger Alphornbläser bilden den musikalischen Auftakt am Freitag ab 15 Uhr. Auch vor der Stadtpfarrkirche in der Goethestraße wird es zünftig, wenn Die Vier Stadelmusikanten ab 16 Uhr für Stimmung sorgen.

Um 16.15 Uhr präsentiert dann die Stuttgarter Käse-Expertin Tanja Leis von der Firma Käsemarmelade Frucht-Käse-Kombinationen für jeden Geschmack. Besucher dürfen probieren. Am späten Nachmittag stehen dem Publikum internationale Käsehersteller auf dem Stadtplatz Rede und Antwort und laden zur Verkostung ein. Ebenfalls ab 16 Uhr übernehmen die drei Sulzberger von Wildbock die Bühne vor dem Rathaus.

Am Samstag öffnet die Gourmetmeile bereits um 10 Uhr. Dann spielt die Vorarlberger Band Secondline Songs aus unterschiedlichen Stilen – Jazz, Soul, American Roots-Music und New Orleans Grooves.

Am frühen Mittag, ab 12.30 Uhr, dreht sich dann alles um das Thema Kässpatzen. So stellen Experten, Käsermeister und Kochprofis dem Publikum am Stadtplatz alles Wissenswerte rund um das Allgäuer Traditionsgericht vor. Altkäsermeister Heinz Reischmann von der Käseschule Allgäu erläutert bei einer Schaukäserei die Abläufe der Käseherstellung. Zudem erlaubt Käsereichef Georg Baldauf von der gleichnamigen Baldauf Käserei einen spannenden Einblick in seine Arbeit und bringt den Besuchern besten Käse aus den Reifekellern des Familienunternehmens mit.

Praktische Tipps zur richtigen Zubereitung gibt es bei Küchenchef Christian Grunert vom Lindenberger Hof. Eigens für die Aktion zwischen 13 und 14 Uhr können frisch gehobelte Kässpatzen am oberen Stadtplatz gekauft werden. Die Kässpatzen-Aktion steht heuer unter dem Motto „Schlemmen für einen guten Zweck“. Der gesamte Erlös aus dem Kässpatzen-Verkauf geht an das Kinderheim Yellow House in Hergensweiler – jede Portion zählt also.

Im Anschluss gestalten die TSZ Musikanten ab 14.30 Uhr mit moderner und traditioneller Blasmusik den Nachmittag vor dem Rathaus. Die Coverband Musikuss spielt ab 16 Uhr in der Goethestraße vor der Stadtpfarrkirche. Ab 19.30 Uhr heizen schließlich die Dorf Oxn dem Publikum am Stadtplatz ein mit einem Musik-Mix aus Volkstümlich und Oldies sowie Party und Schlager. Die fünf Musiker aus Oberbayern garantieren einen stimmungsvollen Abschluss des 18. Internationalen Käse- und Gourmetfestes.