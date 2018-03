Lindenberg/Lindau spielt in Play-offs um den dritten Platz

Nach dem Ausscheiden in der Halbfinalserie gegen den ESC Geretsried 1b ist die Saison für die SG Lindenberg/Lindau 1b noch nicht beendet. Gegen den ESV Waldkirchen geht es im Modus „Best of three“ ab dem Wochenende um Platz drei in der Rangliste der bayerischen Eishockey-Bezirksligisten. Den Anfang macht am Freitag um 19.30 Uhr das Team von SG-Trainer Matthias Schwarzbart im rund 380 Kilometer entfernten Waldkirchen.

Laut Vorschau ist der ESV Waldkirchen ein starker Gegner, die Mannschaft von ESV-Spielertrainer Thomas Kremhelmer sehr routiniert. Im Kader stehen einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung, darunter der langjährige Bayernligaspieler David Vokaty. Spiel zwei der Serie findet am Samstag, 17. März, ab 17.45 Uhr in der Lindauer Eissportarena statt. Fürs letzte Heimspiel der laufenden Saison haben die Verantwortlichen des TVL entschieden, dass kein Eintritt verlangt werden soll. Hierdurch will der Verein seinen Fans, die das Team über die gesamte Saison kräftig unterstützt haben, ein kleines Dankeschön bieten.