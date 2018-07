Kripo Lindau ermittelt Dealer

Bei ihren Ermittlungen stießen Beamte der Kriminalpolizei Lindau auf einen jungen Mann, der verdächtigt wird, über mehrere Monate hinweg immer wieder kleinere Mengen Marihuana verkauft zu haben. Vergangene Woche wurde der Verdächtige mit den Vorwürfen konfrontiert. Dabei wurde er mehrfach darauf hingewiesen, dass er jeden Kontakt mit den Belastungszeugen zu meiden habe. Tatsächlich aber drohte der Tatverdächtige den Zeugen nach seiner polizeilichen Vernehmung. Für die Staatsanwaltschaft Kempten lag damit der Haftgrund der „Verdunkelungsgefahr“ nahe. Gegen den jungen Mann wurde ein Haftbefehl erwirkt, der am Dienstagnachmittag, 17. Juli, vollzogen wurde. Der 20-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter in Kempten vorgeführt, welcher den Haftbefehl am Mittwochnachmittag, 18. Juli, bestätigte. Der junge Mann wartet nun in Untersuchungshaft auf seinen Prozess.