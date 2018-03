Die Bärte dürfen weiter wachsen

Die Spielgemeinschaft Lindenberg/Lindau 1b steht im Halbfinale der Bezirksliga-Play-offs. Die Mannschaft von SG-Eishockeytrainer Matthias Schwarzbart hat im Viertelfinale gegen den ESC Holzkirchen (Oberbayern) im Modus „Best of three“ bereits nach zwei Partien fürs Weiterkommen in die nächste Runde alles klar gemacht.

Einem 3:1-Auswärtserfolg am Freitagabend in Holzkirchen ließen die Westallgäuer am Samstagabend einen beeindruckenden 8:2-Heimsieg im Lindenberger Eisstadion folgen. Torschützen am Freitag waren Elia Feistle, Daniel Pfeiffer und Marks Olesko. Am Samstag trafen Manuel Merk, Elia Feistle, Michael Wellenberger (3), Marks Olesko (2) und Dominik Mahren.

„Wir haben natürlich ordentlich gefeiert. Es aber auf keinen Fall übertrieben“, schildert Torschütze Manuel Merk die Situation am Samstagabend auf dem Lindenberger Kunsteisplatz. Dass der Weg ins Halbfinale so zielstrebig und ohne Zuhilfenahme einer dritten Begegnung gelingen konnte, war laut Merk das Ergebnis der gefestigten Mannschaftsstruktur der SGLL: „Jeder kämpft in jedem Spiel für jeden. Trotzdem war das klare 8:2 vom Samstag schon ein bisschen überraschend deutlich. Wir sind zu Hause eine Macht, haben seit zweieinhalb Jahren daheim nicht mehr verloren. So etwas baut natürlich nicht nur uns selbst auf, sondern das weiß natürlich auch der Gegner.“

Coach Matthias Schwarzbart spricht von einer „Top-Tagesform“, die sein Team am Freitagabend beim Auswärtsspiel erwischt habe: „In den Play-offs sind nur noch sehr gute Teams zu finden. Jeder kann jeden schlagen. Aber so ganz überraschend war das Weiterkommen nach bereits zwei Spielen für mich nicht. Man darf ja nicht vergessen, dass wir im vergangenen Jahr im Finale gestanden haben.“

Drangphase überstanden

Der 3:1-Auswärtssieg legte den Grundstein für die Halbfinalteilnahme. Im torlosen ersten Drittel hatte die SGLL eine Holzkirchener Drangphase zu überstehen, legte danach im zweiten Drittel ein Überzahltor sowie das 2:0 vor und erhöhte im Schlussabschnitt auf 3:0. Der Ehrentreffer der Gastgeber fiel sieben Minuten vor Schluss.

Zu Beginn zu passiv

Am Samstag in Lindenberg waren die Westallgäuer im ersten Drittel viel zu passiv. Die Spielgemeinschaft kam mit der aggressiven Spielart des Gegners nur schwer zurecht und gingen dementsprechend mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.

Nach viereinhalb Minuten des Mitteldrittels startete Manuel Merk mit dem Anschlusstreffer die Aufholjagd. Den Ausgleich machte die neu formierte dritte Reihe (Elia Feistle). Von da an ließ sich die SGLL nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Sechs weitere Tore ohne Gegentreffer ließen Abteilungsleiter Oliver Baldauf von einem „völlig verdienten“ Einzug ins Halbfinale sprechen: „Auf den Punkt fit, zeigte das Team von Matthias Schwarzbart an den beiden Tagen seine bisher besten Saisonleistungen.“