Auf Finalkurs

Die Erfolgsstory der SG Lindenberg/Lindau 1b geht weiter: Das erste Halbfinal-Play-off-Spiel im Modus „Best of Three“ in der Lindauer Eissportarena entschieden die Westallgäuer Spielgemeinschaft am Samstagabend mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) für sich. Gegner war der ESC Geretsried 1b. Beide Teams waren in ihrer Bezirksligagruppe Tabellenzweiter geworden und hatten im Viertelfinale den jeweiligen Gruppenersten in zwei Spielen besiegt.

„Wir haben einen Blitzstart erwischt, danach ging es im ersten Drittel auf höchsten Bezirksliganiveau rauf und runter“, charakterisierte TVL-Abteilungsleiter Oliver Baldauf die 20 Auftakt-Minuten. Bereits nach 19 Sekunden legte Daniel Pfeiffer auf Zuspiel von Manuel Merk mit dem 1:0 den Grundstein für den Erfolg. In Überzahl netzte Timo Kronfoth auf Pass von Fabian Lämmle knapp zwei Minuten vor Drittelende zum 2:0 ein. „Es gab erfreulicherweise wenig Spielunterbrechungen und nur eine Strafzeit auf beiden Seiten. Insgesamt muss die Leistung der Schiedsrichter lobend erwähnt werden“, so Baldauf.

Im zweiten Spielabschnitt machte das Team aus Geretsried viel Druck und erarbeiteten sich Chancen. Allerdings hielt die SGLL-Verteidigung weitgehend stand – bis zur Mitte der Spielzeit Edgars Opulskis die Gästeauf 1:2 heranbrachte. Die Antwort der SGLL folgte rund eine Minute später. Manuel Merk (Vorarbeit: Daniel Pfeiffer und Michael Wellenberger) netzte zum 3:1 ein.

Im Schlussdrittel erhöhte Geretsried nochmal den Druck, doch das Tor erzielte die SGLL. Michael Wellenberger überwand in der 53. Spielminuten den guten Torwart der Gäste zum 4:1-Endstand (Assist: Merk, Andreas Hops. Das war die Entscheidung: Obwohl die Gäste in den sechs Schlussminuten ständig in Überzahl agierten, gelang ihnen kein Treffer mehr. Die Spieler von SG-Trainer Matthias Schwarzbart verteidigten aufopferungsvoll und blockten viel Schüsse. Was dennoch aufs Tor kam, war sichere Beute von Dominik Hattler, der am Ende von den rund 220 Zuschauern mit Sprechchören gefeiert wurde. Im Vergleich zweier nahezu gleichwertiger Mannschaften haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht. Hattler zeigte eine fehlerlose Leistung, die Verteidiger ließen keine Nachschüsse der Gäste zu. Dabei konnte auch die Abwesenheit von Kapitän Patrick Prell ohne Schwierigkeiten kompensiert werden, dieser wurde von Mario Kustor perfekt vertreten. Das zweite Duell beginnt am Samstag, 10. März, um 18.30 Uhr in Geretsried.