Zwölfjährige stürzt auf Skiern und landet in Bach

Eine zwölfjährige Skifahrerin fuhr am Sonntag in Lech von der Piste 200 über ein freies, nicht präpariertes Gelände, in Richtung Skiweg 211. Aufgrund des Neuschnees dürfte sie einen Bach zu spät bemerkt haben und stürzte am frühen Nachmittag, gegen 14.10 Uhr, in diesen. Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg versanken die Beine des Mädchens im Wasser. Sie konnte sich nicht selbstständig befreien.

Verdacht auf Unterschenkelbruch

Ein Ersthelfer versuchte das Mädchen aus dem Bach zu heben, was ihm alleine nicht gelang. Gemeinsam mit der verständigten Pistenrettung und Alpinpolizei konnte das die Skifahrerin aus dem Bach geborgen werden. Sie wurde mit einer Unterkühlung und Verdacht auf Unterschenkelbruch in das Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.