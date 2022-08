Zwölf junge Menschen schaffen Schulausbildung

Zwölf Jugendliche und junge Erwachsene der GripsWerkstatt vom Kreisjugendring Lindau haben dieses Jahr ihren externen Mittelschulabschluss bestanden. Sieben Teilnehmer absolvierten laut Mitteilung zusätzlich den Abschluss Quali-Englisch. Im vergangenen Schuljahr wurden insgesamt 23 Jugendliche über die GripsWerkstatt betreut, wovon fünf schon im Laufe des Jahres in Ausbildung, Arbeit oder an Regelschulen wechseln konnten. Weitere vier Teilnehmer aus den beiden Gruppen Lindau und Lindenberg beendeten die Lernförderung vorzeitig, zwei Teilnehmerinnen gingen in Mutterschutz.

Die vergangenen pandemiegeprägten Jahre seien deutlich spürbar gewesen. Es kamen vermehrt Anfragen von Realschülern und Gymnasiasten, auch eine deutlich höhere Anzahl an Schulverweigerern war zu verzeichnen. Eine gewisse Motivations- und Strukturlosigkeit machte den Jugendlichen zu schaffen und es gestaltete sich schwieriger als gewöhnlich, mit den Jugendlichen in Beziehung zu treten und sie zu motivieren.

Trotz dieser nicht ganz einfachen Startbedingungen hätte man bei der Mehrheit eine deutliche Verbesserung im Laufe des Schuljahres bemerkt. Die Verknüpfung von Lernförderung, praktischen Projekten, wie zum Beispiel der von der UN-Dekade biologische Vielfalt ausgezeichneten GartenWerkstatt und sozialer Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Angeboten, ermöglicht den Sozialarbeiterinnen Anja Gutermann, Julia Abt und Leah Rasch einen vielseitigen Blick auf die Jugendlichen und ein lebensweltbezogenes Arbeiten. Die im Vordergrund stehende Beziehungsarbeit werde durch die jeweils kleinen Lerngruppen in Lindau und Lindenberg begünstigt.

Wie Anja Gutermann, Leiterin der Jugendberufshilfe, berichtet, sei es für die Jugendlichen eine Riesenchance, nach längerer Auszeit und möglicher Untätigkeit, wieder eine Tagesstruktur zu erhalten und ein Ziel vor Augen zu haben. Auch das freiwillige Engagement, nochmals einen Schulabschluss zu machen und diesen zu verbessern, gepaart mit praktischem Arbeiten in Firmen vor Ort, komme in der freien Wirtschaft gut an.

Von den Absolventen beginnen nun vier ihre Ausbildung in Lindauer und Lindenberger Betrieben, drei besuchen eine weiterführende Schule, zwei Jugendliche gehen ins Berufsbildungswerk, eine besucht das Berufsvorbereitungsjahr, einer hat kein Anschlussangebot gefunden und einer beginnt direkt zu arbeiten.

Die neuen Gruppen der GripsWerkstatt beginnen am 27. September in Lindau und am 28. September in Lindenberg. Wer noch teilnehmen möchte kann sich bei Anja Gutermann melden. Tel.: 0162 8259 764 oder anja.gutermann@kjr-lindau.de.