Zwischen zwei Tourneen singt Karl Frierson in Lindau für Wir helfen

Die Deutschlandtournee mit De-Phazz geht heute in Leipzig zu Ende. Nächste Woche reist Karl Frierson zu Konzerten nach Russland. Dennoch hat der Soulsänger sofort zugesagt, dass er an diesem Samstag bei der Wir-helfen-Gala auftreten wird.

Viele Lindauer haben es immer noch nicht mitbekommen, dass ein Star in der Stadt wohnt. Seit mehr als zehn Jahren lebt Karl Frierson schon in Lindau, beziehungsweise neuerdings in Bodolz. Der 50-Jährige mag es, dass er hier ein bisschen abtauchen kann zwischen dem Hype um manche großen Konzerte. Doch er mag es auch, dass er langsam auch in seiner Wahlheimat gefragt ist.

Geboren ist Karl Frierson in South Carolina. Nach Deutschland ist er mit dem Militär gekommen, weil er nach abgebrochenen Medizin-Studium dem Musik-Business in den USA entfliehen wollte. Stationiert war er zuerst als Infanterist in Erlangen. nebenbei hat er in einer Band gespielt. Deshalb erreichte ihn die Anfrage, ob er bei einem Soldatenchor mitmachen wollte. Acht Jahre lang ist er schließlich in Frankfurt, später in Heidelberg vor Offizieren und Soldaten aufgetreten.

Dann hat er sich gesagt: „Musik ist Dein Weg, nicht nur ein Hobby.“ Mit Pit Baumgartner hat er De-Phazz aufgebaut. und es lief gleich sehr gut, denn ein Song kam gleich in die deutschen Charts. Ein Musikvideo musste her, es gab eine Tour. Und dann sagte seine damalige Frau, sie wolle zurück nach Lindau.

Zuerst sei er erschrocken gewesen, weil er sich ein Leben in der Kleinstadt nicht vorstellen konnte. Doch dann zog die Familie mit den Kindern an den Bodensee – und Karl Frierson ist bis heute geblieben. Von Anfang an habe er es genossen, in Lindau seine Ruhe zu haben. Er hat seine Musik geschrieben, ist mit De-Phazz und anderen Bands auf Tourneen gegangen. und er hat darum gekämpft, auch in Lindau anerkannt zu werden. „Aber es hat mehr als zehn Jahre gedauert. Erst jetzt werde ich mit meiner Musik akzeptiert.“

Seine Musk – das ist Jazz, Soul, Funk. Was er gar nicht mag, ist, wenn ihn jemand wegen seiner Hautfarbe als Gospelsänger einordnet, wie es schon mehrfach passiert ist. Er genießt den Auftritt bei einem Festival in Bonn vor ein paar Jahren vor 70 000 Menschen ebenso wie einen Club. Er mag die Nähe zum Publikum.

Er tritt als singender Koch auf

Lampenfieber kennt Frierson nicht, immerhin lebt er seinen Kindheitstraum: „Ich wollte immer schon ein internationaler Entertainer werden.“ Derzeit verfolgt er ein ganz besonderes Projekt: Er kocht und singt dabei vor Publikum. Einmal hat das im Sommer sehr gut geklappt, jetzt sind weitere Auftritte in Russland geplant. Dort wird er in Kürze Teil der Jury bei einem Talentwettbewerb sein.

Was Karl Frierson am Samstag singen wird, verrät er vorab nicht. Klar ist, dass er allein auf die Bühne kommen wird. Seine Band ist nicht dabei. Deshalb wird der Auftritt sicher anderes als zum Auftakt der Rund Um im Festzelt des LSC oder in der Spielbank.

Frierson gehört zu den Lindauer Künstlern, die beim Jubiläum für Wir helfen auf die Bühne der Inselhalle treten: Trommlerzug Lindau-Aeschach, Bodensee-Ballettcompagnie, Zauberer Thomaselli, Theatergruppe Podium84 und Pianist Peter Vogel mit seiner Tochter Hannah. Die Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf läuft.