Zwischen Partystimmung und Corona-Ruhe: Gäste reagieren unterschiedlich auf Corona-Lockerungen

Was in den nächsten Monaten im Club Vaudeville beispielsweise auf dem Programm steht: Mr. Hurley und Die Pulveraffen, Rykers, Scheisse Minnelli, Milking The Goatmachine, Maid of Ace, Heavysaurus, Eskimo Callboy, Me First And The Gimme Gimmes, Suicidal Angels, Rogers, Madball, Sick Of It All, Mad Sin, Death Before Dishonor, Puma Orchestra Authority Zero, Egotronic, UMSE, Deez Nuts, Mono und Nikitaman, H20, She Past Away, Jaya The Cat, Lagwagon, Strung Out, Massendefekt, Feuerschwanz und viele andere. Die Planung ist aber noch nicht abgeschlossen. Alle Termine gibt es online: