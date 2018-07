Zwischen Friedensaktivisten und der AfD bleibt es ruhig

Zum Flaggentag der „Mayors for Peace“ haben sich Mitglieder von „Friedensregion Bodensee“ und „Keine Waffen am Bodensee“ am Samstag mit einem Infostand vor dem Alten Rathaus platziert. Zufällig war dort zeitgleich auch die AfD mit einem Infostand vor Ort. Zwischen den beiden Gruppierungen blieb es friedlich, allerdings hatten sich einige Lindauer mit einem Transparent „Keine Stimme für Rassismus“ und Schildern mit der Aufschrift „No AfD“ oder „No Nazis“ vor dem Stand der AfD positioniert. Ein junger Mann hatte einen Müllbeutel dabei und ein Schild mit der Aufschrift: „AfD-Propaganda hier entsorgen“.

„Es gab strittige Diskussionen wegen des Umgangs mit Flüchtlingen“, sagte Frieder Farbach von „Friedensregion Bodensee“. Der Umgang sei von beiden Seiten aber gut und fair gewesen. „Unser Ziel ist es ja, Dialoge zu führen, sonst gibt es keinen Frieden.“ Rainer Rothfuß, ehemaliger Lindauer OB-Kandidat und seit kurzem AfD-Mitglied, habe sogar auf der Liste für den Beitritt Deutschlands zum EU-Atomwaffenverbot unterschrieben. Rothfuß war am Infostand der AfD, um den Lindauern zu erklären, warum er jüngst von der CSU zur AfD gewechselt ist. „Ich möchte nicht, dass das ein Geheimnis ist“, sagte er. So seien einige Leute extra seinetwegen zum Infostand gekommen. „Ich bin deswegen zur AfD gekommen, weil hier meine kritische Position akzeptiert wird“, sagte Rothfuß. Gegen 15 Uhr räumten sowohl die Friedensaktivisten als auch die AfD-Mitglieder ihre Infostände wieder weg.