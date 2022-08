Zwillinge greifen Polizei an

Die Lindauer Polizei ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr wegen einer Ruhestörung in die Kemptener Straße gerufen worden. Mehrere personen hörten in einer Wohnung laut Musik und konsumierten Alkohol. Ein 31-jähriger Mann zeigte sich mit dem Erscheinen der Polizei überhaupt nicht einverstanden und versuchte laut Polizeibericht sogar, einen Polizeibeamten daran zu hindern, aus dem Streifenwagen auszusteigen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation derart, dass es zu Tätlichkeiten des 31-Jährigen und seines Zwillingsbruders gegenüber zwei Beamten kam. Diese wurden an Auge und Knie verletzt. Beide Männer nahmen die Beamten in Gewahrsam, die Tätlichkeiten der beiden Männer zeichneten die Beamten mit der Bodycam auf. Auf der Dienststelle wurden bei beiden Männern Blutentnahmen durchgeführt, ein Alkoholtest ergab Werte von mehr als eineinhalb Promille. Sie müssen sich nun wegen Nötigung, tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.