Zwetschgen als Superfood: Warum die süßen Früchte so gesund sind

Wenn Wespen den Zwetschgendatschi umschwirren, hat der Sommer seinen Zenit überschritten: Die Landwirte der Region sind mitten in der Ernte. Die späten Sorten der blau-violetten Früchte gibt es sogar noch bis in den September hinein. Über eine aufwendige Ernte der gesunden Früchte.

Oliver Eschbaumer hat sich vor fünf Jahren einen kleinen Bioland-Obsthof, am Bleicheweg, mitten im Lindauer Stadtgebiet aufgebaut. Äpfel, Birnen, Aprikosen, Salate und Kräuter baut er an – und er pflegt eben auch 48 Zwetschgenbäume, von denen er und seine Frau Bielka mit zwei bis drei Helfern seit acht Wochen Zwetschgen ernten. Groß sei das Steinobst in diesem Jahr. Saftig und süß.

Sie hatten viel Wetterglück, mussten nur einige Male bewässern, den Grasschnitt sinnvoll durchführen, damit nicht zu viel der Bodenfeuchte verdunstete, gemeinsam mit dem Beratungsdienst die Anlage gut im Auge behalten, und hatten ansonsten in diesem Jahr ihre Ruhe, weil außer ein paar Pflaumensägewespen kaum Schädlinge ihren paradiesisch gelegenen Obstgarten gefunden haben. Dafür viele Nützlinge. Wie zum Beweis fliegt seiner Frau ein roter Marienkäfer mit sieben schwarzen Punkten ins Haar. „Die mögen wir hier gern. Das ist ein gutes Zeichen“, sagt sie und freut sich.

Frau Bielka Eschbaumer und ihre Cousine Nobiart sind fröhliche und gute behütete Erntehelferinnen. (Foto: Susi Donner)

Nur reife Früchte werden geerntet

Das Ehepaar steht bei einem Zwetschgenbaum und erklärt, was sie bei der Ernte nun beachten müssen. Sie gehen die Bäume beinahe täglich durch, um die reifen Früchte zu pflücken. Bielka Eschbaumer zupft eine besonders große Zwetschge ab und sagt: „Die ist ideal. Sie hat sich locker vom Stil gelöst, ist schön gleichmäßig blau und lässt sich leicht drücken.“

Der erste Biss verrät, wie Recht sie hat: süßes, gelblich glänzendes saftiges Fruchtfleisch – ein absoluter Genuss. Eine unreife Zwetschge ist sauer und hat kaum Aroma. Oliver Eschbaumer betont, wie wichtig das mehrmalige Bepflücken der Obstbäume ist.

Zwetschgen reifen je nach Lichteinfall verschieden schnell

und sie reifen, im Gegensatz zu Äpfeln und Birnen, nicht nach. Wir versuchen also, nur die wirklich reifen Früchte zu ernten.“ Was aber sehr wohl passieren würde, sei ein Säureabbau nach der Ernte, und Zwetschgen werden beim Liegen noch ein wenig blauer, was den Eindruck vermittle, dass sie nachreifen.

Reife Zwetschgen seien daheim am besten im Gemüsefach aufgehoben – da halten sie locker noch ein paar Tage, sagt er, und dass man Zwetschgen erst direkt vor dem Essen waschen soll. Denn die hauchdünne weißlich-mehlige Schicht auf der Zwetschgenhaut – der sogenannte Duftfilm – schütze das Obst vor dem Austrocknen.

Zwetschgen sind gesund

Er sei zwar kein Ernährungsexperte, sagt der Biolandobstbauer, aber dass Zwetschgen sehr gesund sind, davon sei er überzeugt. Ihre positive Wirkung auf die Verdauung sei hinlänglich bekannt. Denn Zwetschgen sind reich an Zellulose und Pektin. Diese unverdaulichen Nahrungsfasern regen die Verdauung an. Dem sei hinzuzufügen, dass sie, wie auch andere Beerenfrüchte, Stein- und Kernobst, viele Vitamine – hier vor allem B-Vitamine, Mineralstoffe wie Kalium, und zellschützende Antioxidantien enthalten.

In den USA würden Zwetschgen derzeit als neues Superfood gehandelt, aber er bleibe lieber bei der Aussage, dass sie einfach gesund sind. Die reifen Zwetschgen verkaufen Eschbaumers vor allem in ihrem Hofladen, täglich an einem kleinen Obststand am Bleicheweg, und er beliefere den Lindauer Unverpacktladen. Aus einem Teil der Ernte kocht Bielka Eschbaumer ein „sensationelles Zwetschgenmus.“

Regional und direkt beim Erzeuger einkaufen

„Für Bioland habe ich mich entschieden, weil mir die Philosophie zusagt, und ich die Chance des kompletten Neustarts so am besten nutzen konnte. Einen Betrieb auf Bio umzustellen ist viel aufwändiger“, erklärt Oliver Eschbaumer. Außerdem habe er einige Bekannte, die ebenfalls mit Bioland wirtschaften und ihn mit hilfreichen Tipps unterstützen. „Prinzipiell finde ich aber vor allem regional wichtig. Bio ist schön, aber regional ist noch viel wichtiger“, sagt er. „Die Leute sollten die Möglichkeiten nutzen, die sich in unserer üppigen Region bietet, die so vielfältige wunderbare Lebensmittel hervorbringt.

Sie sollten bei den Erzeugern vor Ort kaufen, denen sie ins Gesicht schauen, und mit denen sie sich unterhalten können, die sie alles fragen, und denen sie bei der Arbeit sogar über die Schulter schauen dürfen.“ Das stimmt, und das betonen alle Obstbauern der Region immer wieder, die derzeit wie Eschbaumers ihre Zwetschgenernte heimbringen, und in unzähligen Hofläden erntefrisch anbieten.