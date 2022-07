Zwergkaninchen Medie sucht Gesellschaft

Medie heißt das Zwergkaninchen, dass im Juni ins Tierheim gebracht wurde. Ihr Partner ist verstorben und nun ist sie wieder auf Suche nach Gesellschaft. Sie ist Außenhaltung gewöhnt und freut sich über ein schattiges und trockenes Plätzchen im Garten, mit viel Auslauft zum Rumhoppeln und Verstecken. Sie ist 2019 geboren und kastriert, so dass sie problemlos zu einem Bock gesetzt werden kann. Zu ihren Leibspeisen zählen Löwenzahn, Karottengrün und Kohlrabiblätter. Wer sich für die kleine Nagerin interessiert und mehr über sie erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de