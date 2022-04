Zwerghahn „Ivan“ sucht eine Hühnerschar

Ein zutraulicher Zwerghahn wurde in einem Wald in Lindau gefunden und ins Tierheim gebracht. Dort befindet er sich seit März. Sein Alter wird auf ein dreiviertel Jahr geschätzt. Von der Rasse her ist er ein Zwerghahnseidenmischling und wurde vom Tierheimpersonal „Ivan“ getauft.

Seidenhühner mit ihrem puscheligen Gefieder sind von je her als soziale und freundliche Hühner beschrieben. Ivan ist auch ein lieber Kerl, der nun eine entsprechende Hühnerschar seiner Art sucht, mit der er glücklich herumpicken und scharren kann. Wer dem possierlichen, kleinen Ivan einen neuen Platz in artgerechter Umgebung geben will, kann sich mit dem Tierheim Lindau,Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de