Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper zahlen

Gäste, die in Nonnenhorn Urlaub machen, müssen ab diesem Jahr einiges an Kurbeitrag berappen: 2,80 Euro pro Tag in der Hauptsaison, 1,50 Euro in der Nebensaison. Aber dafür dürfen sie auch kostenlos mit Bahn und Bus fahren und müssen keinen Eintritt für das Strandbad bezahlen. Das hat der Nonnenhorner Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Gemeinderat hat sich für die „Satzung für die Erhebung des Kurbeitrages“ ausgesprochen und damit eine wichtige Grundlage für die Echt Bodensee Card (EBC) geschaffen. Bei der Satzung handelt es sich nicht um das in die Kritik geratene Muster der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), sondern um eine Vorlage, die vom Bayerischen Staatsministerium herausgegeben und von der Nonnenhorner Verwaltung auf die hiesigen Gegebenheiten angepasst wurde.

„Wir sind ziemlich unter Druck. Mit dem ganzen Schlamassel mit der EBC hat sich ja alles verschoben“, nannte Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß als Grund für die jüngste Gemeinderatssitzung. Die Sitzung hatte als einzigen Punkt die Kurbeitragssatzung auf der Tagesordnung.

Einstimmig und ohne Diskussion beschloss der Gemeinderat, dass Nonnenhorner Gäste ab März dieses Jahres – das bedeutet von April bis Oktober – pro Aufenthaltstag 2,80 Euro Kurbeitrag bezahlen müssen. Ab November dann bis März, in der sogenannten Wintersaison, sind 1,50 Euro pro Tag zu berappen.

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren müssen nicht zahlen

Ausgenommen von der Regelung sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren. Auch Geschäftsreisende, die sich in der Gemeinde Nonnenhorn aufhalten, um zu arbeiten und nicht um Ferien zu machen, müssen nicht zahlen.

Als Nachweis, dass der Kurbeitrag bezahlt wurde, bekommen die Gäste eine sogenannte Gästekarte. Diese Gästekarte berechtigt die Kurbeitragszahler, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Bodo-Verbund kostenlos zu fahren und obendrein auch kostenlos ins Nonnenhorner Strandbad zu gehen.

Neu ist zudem, dass Vermieter, und darunter fällt auch der Campingplatz, jetzt verpflichtet sind, ihre Gäste elektronisch der Gemeinde zu melden. Damit verbunden ist auch deren Pflicht, den Kurbeitrag einzuziehen. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn sich die Gäste bei der Gemeinde selbst und direkt angemeldet haben. Die unterschriebenen Meldescheine müssen die Vermieter jedoch nach wie vor aufbewahren.

Pauschaler Kurbeitrag für Zweitwohnungsbesitzer

Darüber hinaus hat der Gemeinderat auch besondere Vorschriften für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper beschlossen. Beide müssen einen pauschalen Kurbeitrag an die Gemeinde entrichten. Während Zweitwohnungsbesitzer 120 Euro zahlen, zahlen Dauercamper 90 Euro. Allerdings gilt dieser Pauschalbetrag nur für eine Person.

Das bedeutet also, wenn eine Familie in ihrer Zweitwohnung Urlaub macht, muss nur ein Erwachsener den Pauschalbetrag bezahlen. Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 17. Geburtstag bleiben auch hier kostenfrei. Um dann auch freie Fahrt bei Bus und Bahn sowie freien Eintritt im Strandbad zu erhalten, müssen sich die restlichen Familienmitglieder bei der Tourist-Information melden, den Kurbeitrag bezahlen und bekommen dafür dann die Gästekarte.

Von dieser Regelung ausgenommen ist nur, wer nachweist, dass er sich während des ganzen Jahres nicht in Nonnenhorn aufgehalten hat. Das treffe etwa, so erklärte Bürgermeister Rainer Krauß, bei Zweitwohnungsbesitzern zu, die ihre Wohnungen nie selbst nutzen und nur zweimal im Jahr in die Gemeinde kämen, um nach ihrer Wohnung zu sehen und um an der Wohnungseigentümergemeinschafts-Versammlung teilzunehmen. Während die Gästekarte für Zweitwohnungsbesitzer das ganze Jahr hindurch gültig ist, gilt die Karte für Dauercamper nur von April bis einschließlich Oktober.