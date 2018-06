Zweiter Rettungswagen bleibt vorerst

Das Rote Kreuz darf auch im kommenden Winter in Lindau zwei Rettungswagen einsetzen. Während Rettungsdienstleiter Frank Grundkötter im Gespräch mit der LZ noch die Sorge äußerte, dass die Krankenkassen das möglicherweise nicht bezahlen wollten, spricht ein AOK-Vertreter von einer gesicherten Finanzierung.

Im Sommer ist sowieso klar, dass in Lindau zwei Rettungswagen nötig sind. Das ist unter allen Beteiligten unstrittig, anders wäre die Rettung der Einheimischen, Urlauber und Tagesgästen nicht gesichert, zumal auch die Rettungswagen in Lindau im Sommerstau stehen. Im Winter hielten Fachleute früher den zweiten Rettungswagen aber nicht für nötig. Das Fahrzeug stand dann oft in der Garage, die Mitarbeiter setzte der BRK anders ein, oder sie mussten sich eine andere Arbeit suchen.

Seit zwei Jahren ist das anders, und darüber ist Rettungsdienstleiter Grundkötter sehr froh. Denn der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu hatte zur Probe im Winter 2014/15 den Betrieb des zweiten Rettungswagens in Lindau beschlossen. Grundkötter hatte zuvor die hohe Zahl der Einsätze von Rettungswagen aus Tettnang, Wangen und Bregenz in Lindau angemahnt, die Tatsache ist, aber in der Statistik des Freistaats nicht auftaucht. Immerhin 600 Einsätze der sogenannten Fremdfahrzeuge pro Jahr gab es.

Für die Patienten hat das erhebliche Folgen, denn sie müssen viel länger warten, bis ein solches Fahrzeug vor Ort ist. Die eigentlich gesetzlich verlangten Hilfsfristen können sie nicht einhalten, was im Fall von Herzinfarkt oder Schlaganfall erhebliche Folgen für die Betroffenen haben kann, wie Grundkötter anmerkt. Denn eigentlich sollte die Besatzung eines Rettungswagens spätestens ungefähr 18 Minuten nach dem Anruf bei dem Patienten sein, wobei die gesetzlichen Vorschriften in diesem Fall kompliziert sind.

Nachdem Grundkötter diese Probleme mehrfach angemahnt hatte, beschloss der Zweckverband einen Probebetrieb, unter der Voraussetzung, dass die Krankenkassen die Kosten tragen. Die Zusage kam, so dass der Sommer-RTW, wie das Fahrzeug im Rotkreuz-Jargon heißt, erstmals auch im Winter unterwegs war und zwar von täglich zwischen 10 und 20 Uhr.

Die Einsatzzahlen sprechen für sich: Im ersten Halbjahr musste der Sommer-RTW 478 mal ausrücken, also etwa dreimal am Tag. Auch im zurückliegenden Winter durfte Grundkötter den zweiten Rettungswagen einsetzen. Nicht nur in Folge des sehr milden Wetters ging die Zahl der Einsätze heuer zurück, aber in 436 Fällen waren Patienten in Lindau froh, dass sie nicht auf einen Wagen mit langer Anfahrt warten mussten.

Kassen übernehmen die Kosten

Ein Problem war es für Grundkötter aber, dass die Zusage der Kostenübernahme durch die Kassen erst Mitte Oktober kam, zwei Wochen nachdem der Wagen im Einsatz war. Das will er für dieses Jahr unbedingt vermeiden, zumal auch seine Mitarbeiter sicher planen wollen, ob sie im Winter auf dem RTW im Einsatz sind oder sich was anderes suchen müssen.

Da beruhigt Matthias Wenig, Bereichsleiter für die Rettungsdienste in ganz Bayern bei der AOK in München. Er ist stellvertretend auch für andere Kassen zuständig für die Kostenübernahmen bei Rettungswagen. Im Gespräch mit der LZ versteht er die Verunsicherung beim BRK Lindau nicht, denn eigentlich habe er nach dem erfolgreichen Probebetrieb des ersten Winters dem Zweckverband schon mitgeteilt, dass die Kassen die Kosten tragen. die Zusage gelte so lange, bis das Institut für Notfallmedizin die Lage im Landkreis neu beurteilt. Die nächste Prüfung steht frühestens im kommenden Jahr an. Also wird es auch im kommenden Winter in Lindau zwei Rettungswagen geben.