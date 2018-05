Zweistöckige Radständer auf Gleis 1: Reisende können ihre Räder sicher abstellen.

Radfahrer können sich freuen: Die Stadt hat den zweistöckigen Radständer bei Gleis 1 im Inselbahnhof eingebaut. Hier haben nun mehr als 150 Fahrräder einen überdachten Platz. Mit hydraulischer Unterstützung sind die Räder leicht nach oben zu hieven. Zusätzlich gibt es am Bahnhof jetzt auch acht Fahrradboxen, in denen Radfahrer ihre Gefährte auch mit Gepäck sicher einschließen können. Sie ergänzen die Radboxen, die es bereits im Parkhaus der Inselhalle gibt. Die Verbesserungen für Radler kommen gut an, freut sich Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt: „Das wilde Abstellen der Räder, das früher notwendig war, geht zurück.“ Foto: Yvonne Roither