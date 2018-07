Zweimal Tagespodium für Tomotion

An Tag vier und fünf der Bike Transalp haben Max Friedrich und Danièle Troesch noch einen Zahn zugelegt. Beide Male fuhr das Duo vom Lindauer Mountainbike-Rennstall „Tomotion Racing by black tusk“ fuhr in die vorderen Ränge. David Gerstmayer und Sven Rothfuß katapultierten sich mit Tagesrang 13 vom 18. auf den 13. Platz der Men-Gesamtwertung. Auch für Simon Hahn und Florian Klapper war die vierte Etappe ein guter Tag. Marla Krauss und Sven Schmid hingegen wurden von einem technischen Defekt ausgebremst und kamen auf Rang 14 ins Ziel.

Nachdem Friedrich und Troesch auf den ersten drei Etappen nicht über Platz vier der Mixed-Kategorie hinausgekommen waren, gelang ihnen den beiden Folgetagen der Durchbruch. Zweimal finishten sie auf Rang drei und standen damit auf dem Tagespodium. In der Gesamtwertung lagen sie 18 Minuten auf dem dritten Platz zurück.

Auch für David Gerstmayer und Sven Rothfuß war der vierte Tag ein Traumtag. Die beiden „jungen Wilden“ des Tomotion-Nachwuchsteams TNT hatten an diesem Tag beide vom Start weg Lust, an ihr Limit zu gehen. Sowohl bergauf auf den Passo Gavia als auch bergab auf dem schwersten Trail der Transalp. Die starke Tagesleistung katapultierte die beiden Tomotion-Racer auf Platz 13 der Tageswertung und gleichzeitig auf Rang 13 der Gesamtwertung. Einen Tag später rutschten sie im Gesamtklassement um eine Position ab auf Rang 14. Mit nur 36 Sekunden Rückstand auf das vor ihnen liegende Team ist auf der nächsten Etappe wieder alles offen.

Technischer Defekt bremst aus

Marla Krauss und Sven Schmid hatten am vierten Tag Pech. Am Ende des schweren Gavia-Trails wurden die jungen Fahrer von einem technischen Defekt an Krauss‘ Bike ausgebremst wurden. Dank einer organisatorischen Meisterleistung der Teamchefin und einem Leih-Ersatzteil konnte dieser vom Tomotion-Teammechaniker zwar wenig später auf der Strecke behoben werden, kostete das Tomotion-Duo jedoch wertvolle Zeit. Folgerichtig beendeten sie die vierte Etappe auf Platz 13 der Mixed-Kategorie und rutschten auch in der Gesamtwertung um eine Position auf Rang zehn ab. Am Folgetag lief es deutlich besser. Der Lohn: Platz neun in der Tages- wie auch Gesamtwertung.

Simon Hahn und Florian Klapper teilten sich an Tag vier den langen Anstieg zum Passo Gavia klug ein und konnten so den zweiten Teil der Strecke mit einem guten Tempo durchfahren. Im letzten Trail gelang es ihnen noch, auf drei weitere Teams aufzufahren. Ihr Einsatz wurde mit Platz 38 der Kategorie Men belohnt, wodurch sie sich in der Gesamtwertung von 41 auf Rang 39 vorschoben. Einen Tag später kamen sie auf Platz 39 ins Ziel von Val di Sole und liegen in der Gesamtwertung jetzt auf Rang 40.