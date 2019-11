Zweimal Silber für Edgar Haser

Judoka Edgar Haser hat sich bei den Offenen Österreichischen Meisterschaften der Veteranen in Linz sowie bei den Bayerischen Bodenkampfmeisterschaften jeweils den zweiten Platz erkämpft. An den Titelkämpfen in Linz nahmen insgesamt 102 Männer aus sechs Nationen und 49 Vereinen teil. Sie traten in verschiedenen Alters- und 37 Gewichtsklassen gegeneinander an. Um ins Finale zu kommen, musste Edgar Haser Milan Marousek vom Czech Masters Judo Club besiegen. Nach sieben Minuten Kampfzeit beendete der Lindauer mit einem Innenschenkelwurf den Kampf. Im Finale stand er Klemensits Zoltan aus Ungarn gegenüber. Auch dieser Kampf ging in die Verlängerung: Nach neun Minuten wurde der Ungar zum Sieger erklärt.