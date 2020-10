Zweimal gegen Füssen: EV Lindau Islanders machen sich fit für die Saison

Zum Abschluss der Vorbereitung auf die kommende Oberligasaison treffen die Eishockeyspieler der EV Lindau Islanders zweimal auf den Ligakontrahenten EV Füssen. Nach dem ersten Spiel am Freitagabend in Füssen erwarten die Lindauer die Ostallgäuer am Sonntag um 18 Uhr am Bodensee. Sprade TV bietet zum Heimspiel wieder einen Livestream an.

Die Islanders richten sich auf einen harten Testspielgegner ein, der den vergangenen Vorbereitungsgegnern aus Deggendorf und Landsberg in nichts nachsteht. „Der Oberligakonkurrent vom EV Füssen wird ein echter Gradmesser sein. Die Partien in der abgelaufenen Saison waren stets eng und von viel Kampfgeist geprägt“, berichten die Islanders in ihrer Pressemitteilung. Gegenüber der Vorsaison sollen sich die Ostallgäuer verbessert haben. Mit Florian Stauder, Brad Miller (beide EC Peiting), Marc Sill (ERC Sonthofen) und Florian Höfler (TSV Peißenberg) ist der ohnehin ausgeglichene Kader punktuell verstärkt worden. Demgegenüber steht nur ein Abgang: Tobias Meier ist zu den Starbulls Rosenheim gewechselt.

Für Islanders-Headcoach Gerhard Puschnik ist das genau der richtige Gegner. Die Füssener sollen die Lindauer Schwächen offenbaren, um diese bestenfalls noch bis zum Ligastart am Freitag, 6. November, abstellen zu können. „Durch den Trainerwechsel bei den Islanders und die sehr lange Sommerpause ist es aber auch ganz normal, dass die Abstimmung im Team der Lindauer noch nicht bei 100 Prozent sein kann“, skizziert der Club in seiner Mitteilung.

Zuschauer in der Eissportarena werden auch gegen Füssen, aufgrund des hohen Inzidenzwertes in und um Lindau, keine zugelassen sein.