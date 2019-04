Zweikampf um den Relegationsplatz

Der Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A II bleibt eng: Sowohl der TSV Tettnang als auch die Spielvereinigung Lindau haben am 24. Spieltag deutliche Siege eingefahren und belegen weiterhin punktgleich die Ränge zwei und drei.

„Unser Sieg geht in Ordnung, auch in der Höhe“, gibt sich Mico Susak, Trainer des TSV Tettnang, nach dem 4:0-Erfolg beim Viertplatzierten TSV Schlachters zufrieden. Seine Mannschaft war in der 23. Minute durch ein Tor von Tim Letsche in Führung gegangen. Entschieden war die Partie damit aber noch nicht: „Bis weit in die zweite Hälfte war das Spiel noch sehr offen“, sagt Susak. Auf dem verhältnismäßig kleinen Kunstrasen in Schlachters könne nunmal jeder Einwurf, jeder Freistoß schnell gefährlich werden. „Es war ein sehr unruhiges Spiel.“ Spätestens nach dem 2:0 durch Jörg Dannecker in der 78. Minute sei aber klar gewesen, „dass wir das nach Hause bringen.“ Und so waren die beiden Treffer von Tobias Merk in den Schlussminuten des Spiels nur noch das Sahnehäubchen, das die Offensivstärke der Tettnanger wieder einmal unterstrich. „Wir waren heute einfach präsenter als unser Gegner. Wir haben, vor allem in der zweiten Hälfte, mehr Druck gemacht. Das war heute entscheidend“, so Susak.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte die Spielvereinigung Lindau beim 7:2-Erfolg gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen – dank einer furiosen zweiten Halbzeit. „Es war schon ein komisches Spiel“, sagt Karsten Krannich, der Sportvorstand der Spielvereinigung. „Wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel gekommen und haben unsere Chancen liegen lassen.“ Besser sei es beim Gegner gelaufen. „Die haben aus dem Nichts zwei Tore gemacht. Schöne Tore, aber sie kamen eben aus dem Nichts“, sagt Krannich über den 2:1-Halbzeitstand.

Plötzlich fallen die Tore dann doch

Erst in der zweiten Halbzeit gelang es den Lindauern, ihre Chancen zu verwerten. „Im Prinzip hat sich das Spiel nicht verändert, wir haben nur unsere Chancen endlich genutzt“, sagt Krannich, für den der Sieg allerdings ein Pflichtsieg war. „Ohne dem Gegner zu nahe treten zu wollen, als Relegationsanwärter mussten wir dieses Spiel gewinnen. Da muss man die Kirche einfach im Dorf lassen.“

Trotzdem fahre man am kommenden Wochenende mit „breiter Brust und sechs Siegen in Folge im Gepäck“ zum Tabellennachbarn nach Tettnang. „Das wird ein wichtiges Spiel“, sagt Krannich. Leicht werde es aber nicht. „Tettnang ist nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz. Da treffen zwei starke Mannschaften aufeinander.“ Auch in Tettnang kennt man die Stärken des Gegners. „Lindau ist spielerisch extrem stark“, sagt Tettnangs Trainer Susak und blickt mit Respekt auf das Aufeinandertreffen mit der SpVgg am Sonntag. „Das wird sehr schwer für uns.“