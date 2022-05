Zweijähriges Kind bei Unfall in Vorarlberg verletzt

Ein zweijähriges Kind wurde bei einem Autounfall in Schwarzach in Vorarlberg unbestimmten Grades verletzt. Drei Fahrzeuge waren bei dem Unfall am Montag beteiligt, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde das Auto einer 40-Jährigen angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort krachte es frontal in das entgegenkommende Auto, in dem eine 42-Jährige und das zweijährige Kind saßen.

Das verletzte Kind wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Vor Ort waren zwei Streifen der österreichischen Bundespolizei, zwei Rettungswagen und die freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 25 Mann.