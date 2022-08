Zweijähriger ertrinkt beinahe: Nun trifft er seine Lebensretter wieder

Das sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Badeunfall

Passiert ein Badeunfall, ist das eine Tragödie für die Eltern. Grundsätzlich sollten Kinder in der Nähe von Wasser gut überwacht werden, sagt der Arzt Dr. Volker Wenzel, Notarzt und Chefarzt unserer Klinik Intensivmedizin und andere Bereiche an der Klinik in Friedrichshafen. Sein Tipp: Es gebe auch in die Badebekleidung eingearbeitete Auftriebshilfen, die nicht wie Schwimmflügel am Arm schnell verloren gehen. „Jeder sollte auch für andere die Augen aufhaben“, so Wenzel. Im Trubel eines Schwimmbads könnte ein Kleinkind schnell auf der Liegewiese „verloren gehen“ und anschließend unbeobachtet ins Wasser fallen.

Komme es aber zu einem Badeunfall, sei die schnellstmögliche Bergung aus dem Wasser das Wichtigste, so Wenzel. Dann müsse der Kreislauf überprüft werden. Dabei könne man den Puls am seitlichen Hals- und Handgelenk tasten. Außerdem sei es wichtig, die Atmung, also regelmäßiges Heben und Senken des Brustkorbs, Luftstrom an Mund und Nase, zu überprüfen. Beides könne man gut an sich selbst oder einem Familienmitglied trainieren.

Als zweiten Punkt nennt der Arzt den Notruf. Ersthelfer rufen die 112 an und geben eine genaue Beschreibung der Situation und des Notfallorts an. Das Telefonat solle man erst beenden, wenn mit dem Disponenten der Rettungsleitstelle alles abgeglichen ist.

Falls ein Atemstillstand vorliegt, folgt die Mund-zu-Mund-Beatmung und wenn der Kreislauf stillsteht auch eine Herzdruckmassage. Kurse dazu, wie das funktioniert, könne man bei örtlichen Hilfsorganisationen machen.

„In jedem Fall sollte die betreffende Person von einem Arzt untersucht werden, da es in manchen Fällen zu verzögertem Verschlechtern von Atmung und Kreislauf kommt“, so Wenzel. Häufig werde auch die Unterkühlung durch das Wasser unterschätzt.