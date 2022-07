Zweijähriger geht in Lindauer Therme unter und ist mehrere Minuten unter Wasser

Ein zweijähriger Junge ist am Sonntag in der Lindauer Therme untergegangen. Das Kind war laut Polizei mehrere Minuten unter Wasser. Es wurde noch vor Ort reanimiert und von einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht.

Es klingt nach einem Alptraum für Eltern: Ein zweijähriger Junge war am Sonntagnachmittag mit seinem Vater in der Lindauer Therme. Laut Polizei ging das Kind unbemerkt von seinem Vater weg. Ohne Schwimmflügel machte es sich auf den Weg zum Außenbecken zwischen Therme und Eichwaldbad. Dort muss es untergegangen sein. „Das Kind war mehrere Minuten unter Wasser“, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler.

Badegäste reanimieren das Kind

Andere Badegäste bemerkten das Kind im Wasser und hoben es heraus. Wie Thermen-Betreiber Andreas Schauer schildert, kamen Bademeister und zwei Badegäste, die beim Rettungsdienst arbeiten, dazu. Letztere reanimierten das Kind erfolgreich. Aus Sicht des Thermen-Betreibers Andreas Schauer ein Glücksfall, denn so war das Kind gleich in guten Händen.

Der Rettungshubschrauber brachte den Jungen laut Polizei in die Kinderklinik nach Ravensburg. „Zu diesem Zeitpunkt wurde der Zustand des Jungen als stabil und nicht in Lebensgefahr bewertet“, schreibt Geißler.

Rettungshubschrauber schnell vor Ort

Der Rettungshubschrauber sei nach wenigen Minuten vor Ort gewesen, so Schauer. Weil alles so schnell ging, konnte er nicht auf der Liegewiese an der Therme landen, da die Badegäste nicht schnell genug Platz machen konnten. Er setzte dann auf einer Wiese weiter hinten auf.

Am Sonntag sei das Bad sehr gut besucht gewesen, aber nicht überfüllt, so Schauer. Sechs Bademeister hätten an dem Tag die Aufsicht gehabt. Das Becken im Außenbereich der Therme, das vom Strandbad aus zugänglich ist, ist laut Schauer 1,30 Meter tief.