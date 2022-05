Zwei Weihwasserkessel-Diebstähle an einem Tag: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Diebstählen machen können, können sich an die Polizei in Egg wenden, 0043 / 59 133 8124.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von 7. bis 8. Mai auf dem Friedhof in Egg-Großdorf einen Weihwasserkessel von einer Grabstelle gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde sogar die Halterung abgeschraubt.

Das gleiche Delikt wurde - ebenfalls am 7.- Mai - bei der Polizei in Hittisau angezeigt. Auf dem Friedhof in Lingenau ist nach Angaben der Polizei ebenfalls ein Weihwasserkessel von einem Grab gestohlen worden.

Nun werden Zeugen gesucht.