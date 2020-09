Zwei Wandertouren zeigen besondere Ecken auf

Der Freundeskreis Gartenschau Lindau 2021 weist auf zwei Veranstaltungen hin, bei denen Wanderfreunde auf ihre Kosten kommen können. Los geht’s am 12. September mit der Tour „Von Drumlin zu Drumlin“.

Die Ortsteile nördlich von Aeschach sind seit jeher geprägt von kleingliedrig strukturierten landwirtschaftlichen Betrieben, informiert der Freundeskreis. Obst- und Gemüseanbau, schützenswerte Streuobstbestände, vereinzelte Betriebe mit Tierhaltung und Weinbau prägen diesen Teil der Stadt mit seinen verträumten Winkeln. Vorbei an Schloss Moos, hinüber zum Entenberg und schließlich weiter zu Lindaus Weinberg oberhalb Schönau führe die Tour, bei der viel fürs Auge geboten werde. Neben der Aussicht auf den See und das Bergpanorama bekommen die Teilnehmer einen Einblick in ein Stück Paradiesgarten mitten im Stadtgebiet. Der Spaziergang beginnt bei Stadtgärtnerei, führt durch die Landschaft rund um Hochbuch und Schönau. Beginn ist am Samstag, 12. September, 14 Uhr, an der Stadtgärtnerei. Da die Parkmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, wird eine Anreise mit dem Bus, Fahrrad oder zu Fuß empfohlen. Die Tour, die von Meinrad Gfall geführt wird, dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Es werden zwei Kilometer zurückgelegt. Es können maximal 20 Teilnehmer dabei sein. Eine Anmeldung (siehe Infobox) ist erforderlich.

Unter dem Titel „Berg und Tal“ wird die Landschaft nordöstlich des historischen Ortskerns am Reutiner Rathaus hinauf zum Ortsteil Streitelsfingen beleuchtet. Waren früher kleine Äcker, Streuobstbestände und kleinparzellige Weingärten prägend für dieses Gebiet, sind es heute in erster Linie Obstplantagen. Der Motzacher Tobelbach begleitet diese Raumschaft mit seinem leise plätschernden Wasser. Vorbei am historischen Bauernhof „Haug am Brückele“ geht es ein Stück entlang des „Kupferhammergrabens“ – ein ehemaliger Waal, der eine von zahlreichen Mühlen mitten in Alt-Reutin mit Wasser versorgte. Bei diesem schönen Spaziergang bekommen die Teilnehmer einen Einblick in ein Stück Natur verbunden mit intensiver Landwirtschaft mitten ins Stadtgebiet. Der Spaziergang beginnt am Reutiner Rathaus, führt laut Vorschau des Freundeskreises zunächst sanft ansteigend Richtung Streitelsfingen und – entsprechendes Wetter vorausgesetzt – durch den Pulvertobel hinauf in den wunderschön gelegenen Weiler rund ums Montfort-Schlössle.

Treffpunkt ist am Samstag, 19. September, um 14 Uhr am Reutiner Rathaus. Da die Parkmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, wird eine Anreise mit dem Bus, Fahrrad oder zu Fuß empfohlen. Für die zwei bis drei Kilometer lange Tour ist festes Schuhwerk Voraussetzung. Laut Vorschau dauert die Wanderung zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden. Maximal 20 Teilnehmer können dabei sein. Eine Anmeldung ist erforderlich.